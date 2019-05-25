重大突破 北美事務委員會更名台美事務委員會

（中央社記者侯姿瑩台北25日電）外交部今天宣布，為明確反映台灣處理對美國事務代表機構的工作內涵，經與美方充分協調溝通，決定將「北美事務協調委員會」更名為「台灣美國事務委員會」，象徵台美關係緊密。

知情官員表示，北美事務協調委員會的更名仍須經過國內行政程序，待程序完成後，將舉行揭牌儀式。

對於北美事務委員會更名為台美事務委員會，外交部長吳釗燮今天上午在官方推特推文表示，「很喜歡這個新的名稱」。

根據外交部發布新聞稿表示，美國依據1979年台灣關係法的規定，成立美國在台協會（American Institute in Taiwan，AIT），作為執行美國政府與台灣相關事務的代表機構，台灣相應於同年設立「北美事務協調委員會」，作為AIT的對等機構。

外交部指出，「北美事務協調委員會」名稱在當年有其特殊的時空背景，近年來政府積極爭取台灣處理對美事務代表機構的名稱更能切實反映實質業務與台美關係內涵。

經過台美雙方不斷協調與共同努力，終於針對新名稱取得共識。外交部說，為明確反映我國處理對美國事務代表機構的工作內涵，經與美方充分協調溝通，決定將「北美事務協調委員會」（Coordination Council for North American Affairs，CCNAA）更名為「台灣美國事務委員會」（Taiwan Council for U.S.Affairs，TCUSA）。

外交部認為，今年適逢台灣關係法立法40週年，台灣處理美國事務的代表機構獲新名稱，「象徵台美關係緊密，互信良好，意義非凡」。

此外，外交部指出，近年來台美雙邊關係穩健提升，雙方持續針對區域和平及印太安全等議題進行更密切的合作。24日美國國務院亞太局資深官員墨菲（Patrick Murphy）公開表示，中國對台灣太平邦交國採取的行為，將改變現狀並加深衝突發生的可能。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）也曾於2月讚譽台灣為成功的民主故事、可信賴的夥伴，以及世界一股正向力量。外交部對美國政府官員的相關發言表達感謝。

為持續深化台美雙方的各項交流與合作，外交部表示，國家安全會議秘書長李大維於5月13日至21日訪問美國，並與美國國家安全顧問波頓（John Bolton）會面。

李大維同時也會晤來自包括戰略暨國際研究中心、布魯金斯研究院、喬治城大學等智庫亞洲議題學者，以及美國國家安全顧問與其他政府官員。訪問期間，李大維也與美國政府官員共同會晤台灣邦交國政府官員，重申對自由及開放印太地區的支持與承諾。（編輯：林淑媛）1080525