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韓國瑜轉述 包道格提醒台灣勿當意外製造者

最新更新：2019/05/27 16:51
高雄市長韓國瑜（中）27日在市議會招待所會晤前美國在台協會台北辦事處長包道格（Douglas H. Paal）（右2），針對兩岸及台灣未來經濟發展方向交流。中央社記者王淑芬攝　108年5月27日
高雄市長韓國瑜（中）27日在市議會招待所會晤前美國在台協會台北辦事處長包道格（Douglas H. Paal）（右2），針對兩岸及台灣未來經濟發展方向交流。中央社記者王淑芬攝　108年5月27日

（中央社記者王淑芬高雄27日電）前美國在台協會台北辦事處長包道格今天和高雄市長韓國瑜共進午餐並簡短會談。韓國瑜轉述，包道格關切台灣未來，也提醒台灣不要做一個Surprise Maker（意外製造者）。

包道格（Douglas H. Paal）今天近中午現身市議會旁聽席並聆聽市政總質詢，隨後和韓國瑜、議長許崑源在議會後面的招待所共進午餐，由蔣經國國際學術交流基金會執行長朱雲漢、副市長葉匡時等人陪同。

餐會進行約兩個小時，韓國瑜因為其它行程提前離開，面對媒體訪問，韓國瑜表示，今天是經友人安排，首次與包道格見面交換意見。

韓國瑜轉述指出，包道格關切台灣未來在經濟發展努力的方向有沒有做好準備，擔心台灣會不會在中美貿易大戰中受到損害，還有未來台灣要怎麼走下一步。他也關心新南向政策，特別關切台灣在中美之間如何找到自己的定位以及「如何不做一個意外製造者」；韓國瑜特別引用包道格Surprise Maker的說法。

韓國瑜說，他告訴包道格，當前台灣最重要的是要把所有的圍牆拆除，未來要四通八達，無論美中之間、東南亞國家之間，台灣通通都是通暢無阻、絕對不會自我設限，不會帶領2300萬人走向一條危險的道路，「台灣絕對不能當麻煩製造者」。

韓國瑜說，至於他自己所提的「台灣安全、人民有錢」，包道格提出建議，「用一個過去比較少聽過的字眼：不要做一個意外製造者」，兩人想法不謀而合。

韓國瑜指出，「九二共識、反對台獨」是他主張兩岸的定海神針，也是兩岸交往的準則，也用「芝麻開門」形容給包道格聽，如果沒有九二共識、反對台獨，這個門都打不開。

另外，韓國瑜也說，包道格對美台之間的貿易協定及牛肉、豬肉及農產品表達關切，包道格認為台灣這2、3年來跟美國的貿易協定好像都沒有突破。

包道格離開前面對媒體詢問，不願對餐會雙方交換的意見做出回應，被問到是否會與蔡總統、前行政院長賴清德、前立法院長王金平或前新北市長朱立倫等藍綠有意參選總統人士見面，包道格說，因為時間太短，沒機會去拜訪。

稍早包道格被媒體追問，是否支持韓國瑜選總統，他說：「我是美國人、不是台灣人」，表達「不干預台灣內政」態度。（編輯:孫承武/王思捷）1080527

高雄市長韓國瑜（後中左）27日和前美國在台協會台北辦事處長包道格（Douglas H. Paal）（後中右）共進午餐，並交流經濟發展等議題。（高雄市議會提供）中央社記者王淑芬傳真　108年5月27日
高雄市長韓國瑜（後中左）27日和前美國在台協會台北辦事處長包道格（Douglas H. Paal）（後中右）共進午餐，並交流經濟發展等議題。（高雄市議會提供）中央社記者王淑芬傳真　108年5月27日
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