更多編輯台推薦新聞：
智慧膠帶全紀錄 快遞宅配出包不怕求償無門
科技

智慧膠帶全紀錄 快遞宅配出包不怕求償無門

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？
專題

互動測驗／真相眾說紛紜...你知道的六四 是誰的版本？

美國看日皇角色 從戰時領導人成和平象徵
國際

美國看日皇角色 從戰時領導人成和平象徵

極右派大有斬獲 綠黨異軍突起 看懂歐洲議會選舉6大重點
國際

極右派大有斬獲 綠黨異軍突起 看懂歐洲議會選舉6大重點

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

詹喬愉翻山越嶺當興趣 挑戰自我完攀聖母峰

最新更新：2019/05/27 22:26
綽號「三條魚」的台灣女性登山家詹喬愉27日完攀全球之巔聖母峰，對她來說，登山不光是一種樂趣，更是一種自我挑戰。（圖取自facebook.com/3xfish）
綽號「三條魚」的台灣女性登山家詹喬愉27日完攀全球之巔聖母峰，對她來說，登山不光是一種樂趣，更是一種自我挑戰。（圖取自facebook.com/3xfish）

（中央社記者龍柏安台北27日電）身高只有154公分，體重不到50公斤，很難想像這個身材嬌小、容貌姣好的女孩子，最喜歡做的事卻是翻山越嶺，對詹喬愉來說，登山不光是一種樂趣，更是一種自我挑戰。

綽號「三條魚」的詹喬愉，是台灣近年最著名的女性登山家，別因為她亮麗的外型，忽略了她體內的能量，她不但是跆拳道黑帶高手，還是名優秀的山搜義消小隊長，此外她還身兼高山嚮導、攀岩教練與演員等多重身分。

高中時因朋友邀約，讓詹喬愉從此踏進山林，徜徉在雲霧渺渺的雪峰稜線，而她在攀登的過程中，多次走在生死交關的十字路口，她見證過雪崩發生的那一刻，甚至歷經26個小時漫長的等待救援，然而這些驚悚的歷程卻無法阻止她拎上背包，再次踏上冒險的旅程。

在這次完攀全球之巔聖母峰前，詹喬愉2週前已先登上全球第5高峰的馬卡魯峰，去年她也攀上全球第4高峰洛子峰，還成為首位平安歸來的台灣登山家。

詹喬愉也坦言，在攀登高山過程中，不時會看到一些遭逢山難罹難山友的遺體。身為一個女孩子，看到這些難道不會怕，她卻有一套自己的看法：「我把登山當成一種挑戰，登山教會了我對人生要豁達，想做什麼就去嘗試。」

雖然詹喬愉在台灣登山界早已寫下許許多多的紀錄，但她強調，創紀錄壓根不是她的動力，因為在登山的過程中，只能一路向前看，只有登頂的那一刻，才有機會回頭看，「在那一刻，你會發現所有的疲憊、痛苦都值得了」。（編輯：陳惠珍）1080527

登山家詹喬愉27日完攀聖母峰，2週前已先登上全球第5高峰的馬卡魯峰。圖為詹喬愉馬卡魯峰旅途照片。（圖取自facebook.com/3xfish）
登山家詹喬愉27日完攀聖母峰，2週前已先登上全球第5高峰的馬卡魯峰。圖為詹喬愉馬卡魯峰旅途照片。（圖取自facebook.com/3xfish）
延伸閱讀
詹喬愉攻頂聖母峰 台灣女登山家第2人台灣第一次 3登山家登頂世界第5高馬卡魯峰聖母峰攻頂塞車一週釀10死 登山客等太久失溫缺氧
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報