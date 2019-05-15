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台灣第一次 3登山家登頂世界第5高馬卡魯峰

最新更新：2019/05/16 10:40
台灣登山好手呂忠翰（左起）、張元植和詹喬愉登上世界第5高峰馬卡魯峰，是台灣登山界的第一次。（圖取自K2 Project 張元植X呂忠翰八千計畫臉書facebook.com）
台灣登山好手呂忠翰（左起）、張元植和詹喬愉登上世界第5高峰馬卡魯峰，是台灣登山界的第一次。（圖取自K2 Project 張元植X呂忠翰八千計畫臉書facebook.com）

（中央社記者龍柏安台北15日電）台灣登山好手張元植、呂忠翰和詹喬愉今天從尼泊爾傳來好消息，三人順利登頂世界第5高峰馬卡魯峰，這也是台灣登山界的第一次。

海拔8485公尺的馬卡魯峰是全球第5高峰，距世界之巔、標高8848公尺的聖母峰，相隔約20多公里，同屬喜馬拉雅山系。且馬卡魯峰最著名的就是黑色西壁直上路線，被譽為「國際登山界最大難題之一」，攀登致死率約為9%，是座不易征服的峻嶺。

曾完攀過世界7頂峰、且是唯一從南、北兩側路線登頂聖母峰的女性登山家江秀真坦言，全球8000公尺以上的峻嶺共有14座，馬卡魯峰是其中之一，要征服8000公尺以上的高山，自我準備是必要的功課，不過能否完攀還是得看老天爺的臉色。

這次張元植、呂忠翰和詹喬愉成功攀登馬卡魯峰，接下來將分道揚鑣，因為張元植、呂忠翰這次攀登馬卡魯峰，主要是為了之後挑戰世界第2高峰K2峰（海拔8611公尺）提前暖身，而詹喬愉則將轉往聖母峰基地營，挑戰世界第1高峰。（編輯：張雅淨）1080515

台灣登山好手張元植（圖）、呂忠翰和詹喬愉順利登頂世界第5高峰馬卡魯峰，是台灣登山界第一次。（圖取自張元植臉書facebook.com）
台灣登山好手張元植（圖）、呂忠翰和詹喬愉順利登頂世界第5高峰馬卡魯峰，是台灣登山界第一次。（圖取自張元植臉書facebook.com）
海拔8485公尺的馬卡魯峰（紅點處）是全球第5高峰。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
海拔8485公尺的馬卡魯峰（紅點處）是全球第5高峰。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
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