民進黨中執會通過 總統初選納手機民調對比柯韓

民進黨中執會29日全體共識通過總統初選方式納入手機民調 ，與台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜對比。圖為競逐民進黨總統初選的蔡英文（左）、賴清德（右）。（中央社檔案照片）

（中央社記者葉素萍、溫貴香台北29日電）民進黨中執會今天討論總統初選辦法，通過民調納入手機50%，放入台北市長柯文哲、高雄市長韓國瑜對比，舉辦一場電視政見會，民調6月10日到14日進行。

黨內高層說，民調6月10日到6月14日進行，預估6月15日就會知道人選，但如果進行得順利，或許會更早，6月19日中執會確認提名人選。

民進黨中執會今天討論總統初選辦法，全體共識不經表決，通過民調納入手機50%；初選民調採取三人對比，對手人選為高雄市長韓國瑜及台北市長柯文哲；舉辦一場電視政見會，政見會舉行時間及方式授權中央黨部再行規劃，並與雙方協商；民調將於6月10日到14日進行。

民進黨中執會通過修正民調辦法第5條，第一類公職（總統、副總統）民調以市話與手機各半進行隨機抽樣，再交由核定的各單位執行民調。

民調辦法規定，市話以民調執行日期首日12個月之前發行的住宅電話簿為抽樣母體，末2碼隨機。手機以初選民調執行日期首日前一季的國家通訊傳播委員會公布「行動通信網路業務用戶號碼核配現況表」為手機抽樣母體，末5碼隨機。

代表前行政院長賴清德的立委林俊憲持不同意見，列入中執會紀錄。

民進黨中執會也通過修正民調辦法第7條，總統、直轄市長、縣市長僅採用「對手對比式」題型。對手人選擇定依下述先後順序辦理：一、本黨初選候選人有共識者。二、主要對手政黨已正式提名者。若依序仍無法產生對手，則總統、直轄市長、縣市長以得連任的非本黨現任者為對手，若再無法產生對手，則總統、直轄市長、縣市長應由中執會決定對手人選。其餘僅採用「黨內互比式」題型。（編輯：謝佳珍）1080529