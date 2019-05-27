柯文哲親完美日拚友中 雙城論壇表現將是重頭戲

台北市長柯文哲（左2）近日訪日，在福島縣南相馬市了解三一一震災後重建情形，他也大啖當地產製和菓子。中央社記者梁珮綺福島攝 108年5月25日

（中央社記者梁珮綺台北27日電）台北市長柯文哲拋出「親美日友中」想法後，訪日大啖核災區食品，盼獲日方信賴；不過在訪問美日之後，如何檢驗柯文哲版的「友中」可行，即將在上海舉行的雙城論壇才是重頭戲。

柯文哲3月提出「親美友中」為國家最適當戰略，而美國與日本為一體，所以要親美日友中，並多次批評總統蔡英文「親美抗中」外交策略，指不該對中國惡言相向。

柯文哲先前自評在兩岸關係拿55分，並為自己的美國行打了65分，認為這是最好的分數；至於日本行，駐日代表謝長廷幫他打了80分。

他不諱言，日方每名眾議員見到他的第一句話，就是關心他是否參與2020總統大選；日媒也對柯文哲到底會不會參選感到高度興趣。

儘管柯文哲尚未正式表態，甚至說4天訪日行與參選總統無關，但訪日行程拜會日本首相安倍晉三胞弟、眾議員岸信夫等人、深入福島縣大啖當地產製和果子，並當著日方官員的面力保核災區食品無疑慮等，以行動證明其支持核食進口解禁，都是盼獲日方信賴的政治動作。

很喜歡作類比的柯文哲，也形容日本與台灣是「學長與學弟」關係，論及中美關係議題，向日本「借共同筆記來看就好」。先前更曾自喻為日本戰國武將織田信長與德川家康，認為要如信長在桶狹間戰役中「等天亮、等下雨、等敵人走到設定的陣地」、如家康等杜鵑鳥啼叫，參選決定始終按下不發。

柯文哲參訪美國時，不斷強調其「親美」立場，隨即在短時間內安排赴日，4天行程中，有3天聚焦核災區食品議題，要彰顯其「親日」立場，也身體力行印證自己的「親美日」想法。

柯文哲先後造訪美日，作足了親美親日的動作，不過，即將在上海舉辦的雙城論壇，抱持「友中」說法的柯文哲，會出現什麼樣的言行舉止，抑或是說法修正，台灣、美國與日本三方都在密切關注。

柯文哲一向主張對中國釋出善意，常將「五個互相」掛在嘴上，認為雙方應要互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解，只是，隨著美中貿易戰開打，如何周旋於美中之間，是極大考驗。他的兩岸一家親，似乎也未能說服美方，重量級智庫與學者，如葛來儀（Bonnie Glaser）、任雪麗（Shelley Rigger），都曾指出柯的兩岸政策模糊且值得憂慮。

不若總統蔡英文、前行政院長賴清德、高雄市長韓國瑜及郭台銘在兩岸關係上有其立場，柯文哲立場與相關論述飽受質疑，若單純只有口號與想法，未能提出如何實踐，將是其最大罩門。（編輯：王思捷）1080527