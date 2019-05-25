柯文哲：韓國瑜現在政治100分經濟0分

媒體報導，高雄市長韓國瑜允諾將出席6月1日在總統府前凱道舉行的首場總統初選造勢活動；台北市長柯文哲（中）25日表示，韓國瑜現在是政治100分、經濟0分。中央社記者梁珮綺東京攝 108年5月25日

（中央社記者梁珮綺東京25日專電）媒體報導，高雄市長韓國瑜允諾將出席6月1日在總統府前凱道舉行的首場總統初選造勢活動；台北市長柯文哲今天表示，韓國瑜現在是政治100分、經濟0分。

柯文哲上午與東京大學教授川島真進行早餐會，隨後赴東京大學東洋文化研究所與13名研究經濟、國際關係與兩岸關係的學者進行閉門會議，過程約1小時，他會後接受媒體訪問時，做上述表示。

韓國瑜在競選高雄市長時，曾說過高雄市將會「政治0分、經濟100分」，然而，隨著2020總統選舉時間逼近，韓國瑜也鬆口表態願角逐2020，媒體更報導，韓國瑜允諾出席6月1日將在總統府前凱道舉行的首場總統初選造勢活動。

柯文哲聽聞後坦言「很詫異」，反問在場媒體「他是怎樣，高雄還要不要上班」，並頻頻問媒體「確定情報是對的嗎」。

當媒體告知中國時報以頭版頭報導時，柯文哲說，「他們是不是溝通不良」。

對於韓國瑜稱市長補選人選有腹案，柯文哲則「蛤」了一聲，指自己去年到法定上班日最後一天深夜，簽完公文、寫紙條給秘書後才投入選舉，表示若是他，會照樣工作。

他也說，韓國瑜現在是「政治100分、經濟0分」。

而被問及上午與日本學者早餐會、閉門會議，觸及何種議題時，柯文哲表示，主要是交換見，大部分時間都是聽學者說明，「學者跟政治人物不一樣，學者做學術研究，東問西問，好玩而已」，強調學者對什麼都好奇。

柯文哲說，他發現有一點雷同，就是日本與台灣都夾在中美間，日本如何應付這個局面，可讓台灣借鏡。

他表示，拜會學者主要目的只是讓幕僚與對方交換名片、建立聯絡管道，蒐集多個在不同地方的顧問，有問題時透過e-mail聯繫，「我們再綜合判斷，對我們做決策品質會改善」。（編輯：方沛清）1080525