表態選總統遭批扭扭捏捏 韓國瑜：我有使命感

高雄市長韓國瑜（圖）20日在高雄市議會進行總質詢，民進黨籍市議員邱俊憲質詢表示，韓國瑜最想要向總統蔡英文爭取什麼。韓國瑜答覆，除了希望中央給高雄建設，也希望中央重視高雄，並多給高雄資源。中央社記者董俊志攝 108年5月20日

（中央社記者王淑芬高雄20日電）高雄市長韓國瑜表態要參選總統被批評扭扭捏捏，民進黨多位市議員今天砲火猛烈，韓國瑜答詢說，他有使命感。

民進黨市議員邱俊憲、簡煥宗及李柏毅等人在市政總質詢歸納出韓國瑜從3月初到5月17日對投入2020的態度一變再變，從原來的「不在個人考量範圍」變成了〝Yes, I do〞，議員批評韓國瑜幾個月來是扭扭捏捏。

簡煥宗質詢韓國瑜是要帶職參選或請假參選，如果帶職參選，韓國瑜還有多少時間可以專心市政。

李柏毅質疑韓國瑜可能會參選總統，盼韓國瑜能說清楚對允諾要推動國際大機場、捷運及輕軌建設等該怎麼做，否則一旦韓國瑜去選總統、市府預算送進議會恐面臨質詢不到韓國瑜的局面。

李柏毅說，總統蔡英文反對一國兩制，要帶領台灣走向國際、韓國瑜卻要進中聯辦去處理兩岸問題。李柏毅促韓國瑜要像蔡總統說清楚兩岸處理方式。

邱俊憲也批評韓國瑜是要選總統的人，卻沒有同理心去關心大林蒲地區的書局火警2死2傷。

韓國瑜答詢，發生災難或人民生命受威脅時，他允諾未來市府高層要進一步和災民及傷亡民眾貼近，他虛心受教。

對於參選總統的態度，韓國瑜表示，當總統或國家領導人無法幫助年輕人打造好的環境，「當離開世界時是羞恥、不光榮的」。韓國瑜說「我是這個使命感，希望現任或下任總統能謹記為下一代打造更好的環境」。

今天是總統就職3週年，邱俊憲也質詢表示，韓國瑜最想要向蔡總統爭取什麼。韓國瑜答覆，除了希望中央給高雄建設，也希望中央重視高雄，並多給高雄資源。（編輯：陳俊碩）1080520