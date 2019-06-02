王柏融手感燙單場敲5安 跨場連6打席敲安[影]

火腿隊王柏融2日維持火燙手感，單場5打席敲出5支安打，加上1日最後1打席，連6打席敲安，打擊率升至3成03。（圖取自facebook.com/foxsportstaiwan）

（中央社記者謝靜雯台北2日綜合報導）火腿隊王柏融相隔1個半月昨天敲出旅日生涯第2轟，今天維持火燙手感，單場5打席敲出5支安打，其中1支是二壘打，加上昨天最後1打席，連6打席敲安，打擊率升至3成03。

王柏融4月17日敲出個人旅日生涯首轟，遲至昨天與歐力士隊比賽，第2轟終於出爐，昨天單場4打數敲出2支安打，貢獻2分打點，今天火腿隊繼續與歐力士隊交手，王柏融維持好手感。

王柏融今天先發打第5棒、守左外野，2局首打席敲出安打，3局再敲出中外野方向安打，4局敲出左外野方向安打，6局敲出個人單場第4安。

王柏融8局再敲出二壘打，今天總計5打席敲出5支安打，加上昨天最後1打席敲安，連6打席敲安。王柏融8局敲安後被換代跑、提前退場休息，今天單場5安，連3場出賽敲安，賽後打擊率升至3成03。

歐力士隊今天首局靠著接連4支安打先拿2分，火腿隊3局追分，西川遙輝選到保送，大田泰示連2場出賽開轟，敲出2分砲幫助球隊2比2扳平比數。

火腿隊4局再起攻勢，2人出局後靠著接連保送、失誤攻占滿壘，中田翔敲出滿貫砲，一棒替球隊取得6比2領先。火腿隊8局靠著失誤上壘，王柏融敲出右外野方向二壘打推進，再靠著清宮幸太郎高飛犧牲打、平沼翔太安打，單局再添2分保險分。

歐力士隊8局下半靠著杉本裕太郎2分砲、洋砲羅梅洛（Stefen Romero）陽春砲追分，但追分不及，火腿隊終場以8比5拿下勝利。（編輯：張雅淨）1080602