國際橋牌社再現陳水扁挨揍場景 鄭運鵬：韓國瑜應道歉

台劇「國際橋牌社」2日在立法院拍攝，重演西元1993年時任立委的前總統陳水扁遭時任立委的高雄市長韓國瑜毆打畫面，而民進黨籍立委鄭運鵬（右一）則充當臨時演員。中央社記者游凱翔攝 108年6月2日

（中央社記者游凱翔台北2日電）台劇「國際橋牌社」今天在立法院拍攝，重演1993年時任立委的前總統陳水扁遭時任立委的高雄市長韓國瑜毆打畫面。充當臨演的立委鄭運鵬說，此事是誤解，若韓國瑜在事後知道事實，應該跟陳水扁道歉。

劇組指出，「國際橋牌社」描繪解嚴後台灣民主政治體系權謀鬥爭及年輕人實踐理想與現實的碰撞，著墨於西元1990年代初期，在政治動盪下的小人物。而此劇也是台灣首個進入總統府內取景的戲劇節目，劇組4月20日於總統府拍攝由演員楊烈飾演總統，並宣誓就職的橋段。

為了重演1993年5月5日，民進黨籍時任立委的前總統陳水扁，遭時任國民黨籍的立委、現任高雄市長韓國瑜毆打的畫面，劇組出動上百人租借立法院的議場進行拍攝，由藝人唐從聖飾演陳水扁；而民進黨籍立委鄭運鵬受劇組邀請，在場充當臨演，也被笑稱是「武術指導」。

鄭運鵬受訪時表示，這個橋段模擬的是當年廢除刑法100條的場景，由於在當年國民黨的威權時期，相關單位很容易用刑法100條來扣帽子、打壓台獨人士，因此藉由此橋段重現當年白色恐怖的故事；但他也說，當年他還是大學生，並沒有參與。

鄭運鵬笑說，各個黨團都知道他是有名的「維和部隊」，他不打架只勸架，而今天擔任臨演可以加入打架，感覺「蠻過癮、蠻爽的」，同時能參與這次的演出，也讓他覺得很有意義。由於有些演員不了解立院衝突，他也會協助指導，讓劇組人員笑稱鄭運鵬是「武術指導」。

但鄭運鵬也表示，他在立法院時沒有遇過韓國瑜，但為了拍攝這部戲有去調閱當年的會議紀錄，以後見之明來看，韓國瑜是完全誤會了陳水扁的質詢內容。

他指出，當時陳水扁認為榮家並沒有善盡照顧榮民的責任，認為退輔會把榮民當豬在養；但韓國瑜聽到「把榮民當豬在養」時，可能礙於不了解、或者對陳水扁有成見，誤以為陳水扁在辱罵榮民因此動手毆打，但事實並非如此。因此如果他是韓國瑜，在當時知道、或是現在才發現事實，應該要跟陳水扁道歉。

以大量史實作為基底的「國際橋牌社」，是台灣第一齣政治職人劇，4年來經過10次改本，未來預計拍攝8季，也是台灣首個進總統府內取景的戲劇節目。文化部已補助新台幣3000萬元，目前除了國際影視平台Netflix有意願洽詢版權，華視和民視也相當關注。（編輯：林興盟）1080602