總統：六四與美麗島是關鍵 盼助中國邁向民主

（中央社記者顧荃台北3日電）總統蔡英文今天表示，六四和美麗島事件之後，台灣堅定地走上民主自由的道路，希望中國也往這條路走，這條路必然走得艱辛，「如果我們可以做的，我們都會盡力來做」。

蔡總統上午接見「海外民運人士認識台灣民主人權」參訪團時表示，明天就是六四事件30週年，今年也是美麗島事件40週年，這都是民主發展上具有歷史意義的關鍵點。

蔡總統指出，六四和美麗島事件之後，台灣跟中國大陸的民主發展開始有不一樣的路徑跟速度；台灣跟中國大陸都曾站在十字路口過，但台灣很堅定地選擇走上民主自由的道路。中國雖然在這幾年經濟發展有進步，很可惜在人權自由上還是受到很大的限縮。

蔡總統說，台灣的民主化也走得艱辛，民主前輩勇敢面對美麗島事件後的美麗島大審，看到總統府秘書長陳菊當年面對審判的照片，讓後輩有很大的啟發。民進黨是在那個時代的氛圍下產生的政黨，所以黨裡有不同的意見，但只要看到當年美麗島大審跟民主前輩共同創造的民主進步黨，心裡都有強烈感受，不能讓民主前輩失望。

她說，但過去發生的事情，很多都還沒有釐清跟了結，所以現在開始撤銷以前在不當審判下，對政治參與者的有罪判決，例如上週剛撤銷陳菊昔日的有罪判決。當年走上街頭的民主前輩，他們始終認為自己是無罪的，在司法紀錄上的有罪必須要撤銷，這就是轉型正義

蔡總統表示，台灣曾經有政治犯，未來不會重蹈覆徹，會堅守民主價值。但台灣也很關心中國大陸的民主跟人權發展，這是一個普世價值，「希望中國可以往這條路走，這條路必然走得艱辛，但是走在這條路上，如果我們可以做的，我們都會盡力來做」。（編輯：李信寬）1080603