總統打破顧忌接見六四親歷者 陸委會：價值相同

陸委會發言人邱垂正表示，六四親歷者所守護的價值、不忘的初衷理想，與台灣捍衛自由民主人權法治的價值一致，蔡總統接見他們，也呼應了他們的理想價值，是台灣正在努力的事。中央社記者繆宗翰攝 108年5月24日

（中央社記者繆宗翰台北24日電）總統蔡英文打破30年來的顧忌，昨天在總統府接見多名中國大陸六四事件親歷者。陸委會發言人邱垂正今天表示，這凸顯台灣所捍衛的價值，與六四親歷者的理想是一致的。

六四學生領袖之一的王丹今天在臉書撰文表示，感謝總統以這樣的方式表達對中國民主的支持，期待總統也能向中國的公民社會和追求自由的普通人民喊話，用台灣的經驗給他們鼓勵。

蔡總統23日上午罕見的在總統府接見王丹、王軍濤、周鋒鎖、方政、吳仁華等六四親歷者，以及中國大陸維權律師滕彪。

總統在會見時強調，紀念六四30年，能再次提醒台灣人歷史上曾經發生的事情，以及很多人在六四事件前後的付出，會讓人更加珍惜這些自由、民主得來不易。

大陸委員會副主任委員兼發言人邱垂正今天下午出席六四30年紀念特展開幕活動，並在受訪時表示，六四親歷者所守護的價值、不忘的初衷理想，與台灣捍衛自由民主人權法治的價值一致，蔡總統接見他們，也呼應了他們的理想價值也是台灣正在努力的事。

他指出，唯有重溫六四、追索六四真相，勿忘六四，才能記取六四親歷者當年的理想與勇氣，繼續為台灣守護自由、民主、法治核心價值，讓台灣作為華人社會民主燈塔，希望台灣民主成就也能影響中國大陸與香港，能追求更美好的生活。

王丹今天在臉書（Facebook）撰文表示，感謝總統以這樣的方式表達對中國民主的支持，期待總統不只面向中共政權喊話，也能面向中國的公民社會和追求自由的普通人民喊話，用台灣的經驗給他們鼓勵。

他提到，六四親歷者們都很認同台灣的民主，面對來自內外的挑戰，也期待台灣民主能夠得到捍衛。面對中共的滲透，台灣不能僅僅消極防禦，而應當用民主制度和普世價值主動進攻，這是台灣的軟實力。

對於獲得蔡總統接見，六四鎮壓倖存者方政在受訪時提到，蔡總統非常關注中國大陸的民主，她沒有忘掉30年前六四所發生的這一切，讓他非常感動。

他指出，這代表蔡總統在六四30年之際，對當年的受難者，以及如今仍在中國大陸受到人權迫害的人們，表示充分支持、理解和關切。

華人民主書院董事主席曾建元則表示，總統在總統府接見六四親歷者，以國家的儀式表達對六四的支持，是前所未有的。與會者昨天也當面邀請蔡總統，參加今年在中正紀念堂舉行的六四悼念晚會，屆時就看總統的行程是否方便。（編輯：林克倫）1080524