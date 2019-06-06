普悠瑪案起訴書逾8萬字 檢方指從業員散漫螺絲鬆

台鐵普悠瑪宜蘭翻車事故案偵結。宜蘭地檢署認為，台鐵雖有層層控管，仍因實際從業員散漫疏失，螺絲鬆動釀禍。（中央社檔案照片）

（中央社記者沈如峰宜蘭縣6日電）台鐵普悠瑪宜蘭翻車事故案偵結。宜蘭地檢署今天認為，台鐵雖有層層控管，仍因實際從業員散漫疏失，螺絲鬆動釀禍，盼台鐵加強橫向聯繫，回應人民對大眾運輸安全的期待。

台鐵第6432次普悠瑪在去年10月21日下午4時49分，行經宜蘭新馬站時高速過彎出軌翻覆，造成18人死亡、200多人受傷嚴重事故。歷經7個多月調查，宜蘭檢方今天公布8萬多字起訴書，針對司機員尤振仲、時任台鐵局機務處柳姓副處長、時任台鐵局綜合調度所吳姓所長共3人，全依過失致死罪嫌起訴，並請求法院從重量刑。

宜蘭地檢署主任檢察官江貞諭表示，之所以用過失致死罪嫌將3人起訴，而非業務過失致死罪嫌，是因刑法於今年5月29日修正。舊刑法業務過失致死罪刑度僅有期徒刑、拘役，但新修正刑法分有期徒刑、拘役與罰金等，所以相形之下，新法有多一個比較輕的罰金主刑，較有利於行為人，依刑法「從輕從新」原則，因此檢方起訴時，論以新修正刑法過失致死罪嫌。

檢方指出，事故列車當時從樹林站起站發車後，一路上有主風泵（空氣壓縮機）異常、抑制出力的狀態，但主風泵異常只會減速，並不會爆衝，翻車主因還是尤振仲不當隔離ATP（Automatic Train Protection，列車超速防護系統）之後又超速。

「主風泵的停止，與翻車事故沒有條件與相當因果關係」檢察官林禹宏進一步指出，檢方在調查過程中有實際勘驗主風泵異常排除方法，司機員只要扳動駕駛台附近相關設備按鈕，就能重開機、排除故障，讓列車回復正常營運，且案發前不久台鐵還為此開設教育訓練課程，簽到單中還有尤振仲的上課簽名紀錄。

江貞諭說，檢方曾多次傳喚尤振仲到案說明，希望了解尤振仲當時為何要關閉ATP，但他每次證詞幾乎都不見相符。

江貞諭表示，從民國103年起至案發前，累計有司機員線上通報600多筆ATP故障紀錄，但台鐵調度台ATP遠端監視系統都未因此發出警示聲響，若有司機員關閉ATP或是超速，且又沒主動通報的話，幾乎沒有人能夠掌控。普悠瑪營運6年來，台鐵使乘客暴露在高度風險中，卻無人能掌握。

至於有外界認為，檢方的偵辦結果與受難者家屬的期待落差太大。江貞諭表示，檢方一切依法盡責調查，尊重各界意見。

檢方在新聞稿的最後結語認為，行車安全為大眾乘運首要之務，台鐵為防止司機員超速行駛列車，特別建置防止超速的ATP系統，就相關使用有明確的標準作業流程規範，且再建置ATP遠端監視系統加以監管，台鐵雖有這些層層控管機制，仍因實際從業人員散漫疏失，螺絲鬆動，在各項因素累加下，造成這起重大傷亡事故。檢方希望經此事件後，台鐵能深入檢討系統安全機制，加強內部橫向聯繫，以回應人民對大眾運輸安全的期待。（編輯：吳佳穎）1080606