普悠瑪事故起訴司機員 董家：將責任推給基層

去年普悠瑪宜蘭出軌事故釀嚴重死傷，宜蘭地檢署6日起訴司機員尤振仲等3人，3名前台鐵局長則未起訴。事故中有8名家人罹難的董家代表董小羚表示，全部將責任都推給基層，這樣的結果無法接受。中央社記者盧太城攝 108年6月6日

（中央社台東縣6日電）去年普悠瑪出軌事故，宜蘭地檢署起訴司機員尤振仲等3人，3位前台鐵局長未起訴。一家8人罹難的董家表示，整個事件推給基層，呼籲尤振仲勇敢出來對抗台鐵，將事情說清楚。

台鐵第6432次普悠瑪去年10月21日下午4時49分，行經宜蘭新馬站時高速過彎出軌翻覆，事故現場一片狼籍，零件散落四處，車廂不僅撞破一旁圍牆和電桿，整輛列車更呈現W字型，造成18人死亡、200多人受傷。

宜蘭地檢署歷經7個多月調查，傳訊相關被告、證人及鑑定人逾340人次並調取相關資料後，今天依過失致死罪，起訴柳姓副處長、吳姓所長和尤振仲等3人。

前台鐵局長范植谷、周永暉、鹿潔身等16人則予以不起訴；前交通部長吳宏謀等人遭民眾告發涉犯過失致死、公務員廢弛職務釀成災害等罪嫌，檢方認定，無具體事證足以證明吳宏謀等人長期蓄意放任危險發生，而有公務員故意廢弛職務釀成災害情形。

事故中有8名家人罹難的董家代表董小羚下午表示，無法接受檢方結果。她說，全部將責人推給基層，高層長官明明有加入line群組，都知道發生什麼事，「怎麼未指示，就沒事呢」，將責任全部推給基層。

董小羚也向尤振仲喊話。她說：「去年罹難者公祭當天，你（尤振仲）跪在我面前告訴我說，你是殺人凶手，我沒有怪你，我說董家願意和你在一起。我希望你清清楚楚把當天發生的事情做個完整交代，我願意與你並肩作戰對抗台鐵，把台鐵鬆掉的鎖回去。」

董小羚表示，11日下午2時，「普悠瑪事故受難者權益保障協會」的律師團會針對宜蘭地檢署的起訴書和台鐵的新聞稿做正式的回應。（編輯：吳佳穎）1080606