普悠瑪宜蘭翻車案 司機員尤振仲過失致死罪起訴
最新更新：2019/06/06 11:32
台鐵第6432次普悠瑪2018年10月21日下午行經宜蘭新馬站時高速過彎出軌翻覆，造成18人死亡、逾百人受傷。（中央社檔案照片）
（中央社記者王朝鈺、沈如峰宜蘭6日電）宜蘭地檢署偵辦去年10月台鐵普悠瑪宜蘭翻車事故案，全案今天偵查終結，依過失致死罪起訴司機員尤振仲等共3人。
台鐵第6432次普悠瑪去年10月21日下午行經宜蘭新馬站時高速過彎出軌翻覆，事故現場一片狼籍，零件散落四處，車廂不僅撞破一旁圍牆和電桿，整輛列車更呈現W字型，造成18人死亡、逾百人受傷。（編輯：陳清芳）1080606
宜蘭地檢署偵結台鐵普悠瑪宜蘭翻車事故案，依過失致死罪起訴司機員尤振仲（圖）等共3人。（中央社檔案照片）
普悠瑪列車翻覆事故大事紀
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- 2018年
10月1日，台鐵6432車次普悠瑪列車在宜蘭新馬站附近出軌，造成18死267傷
10月23日，政院調查小組表示，列車超速加上列車自動防護系統（ATP）關閉為事故主因
10月24日，政院調查指出，ATP自大溪站就沒有運作，且司機有告知ATP關閉
10月27日，調查小組訪談司機員尤振仲等12人，指出事故不單是個人問題，調查方向須擴大
11月7日，調查小組表示，製造普悠瑪號的日本車輛製造公司坦承設計有疏失，交車時即缺少遠端監視功能，所以沒有自動傳輸訊息
11月26日，政院公布普悠瑪事故調查報告，內容指出事故發生前，司機員為排除列車異常，與調度員通話，未操作煞車把手，列車超速翻覆，多重因素與異常湊巧穿過每一道防護措施漏洞導致發生事故
12月21日，政院提出最終調查報告，指出台鐵應立即檢討ATP隔離操作、會同日本原廠儘速查明主風泵異常根本原因等
12月28日，交通部及台鐵通過對范植谷、周永暉、鹿潔身3名前任台鐵局長及17名台鐵現任主管懲處案
- 2019年
1月14日，台鐵宣布事故路段列為截彎取直優先改善路段，2022年完工
3月15日，事故通聯音檔公開，司機員最後2分鐘提關ATP
3月21日，交通部長林佳龍提議，每名罹難者的賠償金新台幣1320萬元，家屬表示不接受
4月10日，交通部證實，台鐵普悠瑪事故行政責任將加重懲處，范植谷記1大過2小過，司機員尤振仲也列入懲處
6月2日，台鐵向普悠瑪得標商日本住友商社究責求償，卻遭打回票，林佳龍表示將循法律途徑提起訴訟
6月6日，宜蘭地檢署偵查終結，依過失致死罪起訴司機員尤振仲等共3人
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