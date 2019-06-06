普悠瑪宜蘭翻車案 司機員尤振仲過失致死罪起訴

台鐵第6432次普悠瑪2018年10月21日下午行經宜蘭新馬站時高速過彎出軌翻覆，造成18人死亡、逾百人受傷。（中央社檔案照片）

（中央社記者王朝鈺、沈如峰宜蘭6日電）宜蘭地檢署偵辦去年10月台鐵普悠瑪宜蘭翻車事故案，全案今天偵查終結，依過失致死罪起訴司機員尤振仲等共3人。

台鐵第6432次普悠瑪去年10月21日下午行經宜蘭新馬站時高速過彎出軌翻覆，事故現場一片狼籍，零件散落四處，車廂不僅撞破一旁圍牆和電桿，整輛列車更呈現W字型，造成18人死亡、逾百人受傷。（編輯：陳清芳）1080606

宜蘭地檢署偵結台鐵普悠瑪宜蘭翻車事故案，依過失致死罪起訴司機員尤振仲（圖）等共3人。（中央社檔案照片）