索羅門駐台大使：檢討與台灣邦交是百日計畫一環

（中央社記者侯姿瑩台北6日電）索羅門駐台大使王哲夫今天證實，索國新任政府推行百日行動計畫，將檢視與友邦關係，包括是否將維持與台灣的邦交或是轉與北京建交。

外交部則表示，台索邦誼穩固，雙方溝通管道友好暢通。

台索邦誼再度引發關注。王哲夫（Joseph Waleanisia）以電子郵件回覆中央社記者詢問時證實，索國政府已宣布，將決定是否繼續維持與台灣的邦交或是轉向中國；這是索國百日行動計畫（100 Days Program of Action）的一部分。

他說，在政府提出新的國家發展政策戰略與目標架構之前，這項行動計畫包含部會的重要工作目標，包括執行現有計畫，以及開啟新的、急迫的措施。

他指出，新政府上台後，檢討與友邦外交關係以及與夥伴合作的方式很正常。國家需要評估從這些關係中能獲得什麼樣的利益，以及如果改變目前政策焦點與目標的話，將會失去什麼。

王哲夫也說，索羅門維持與台灣的邦交或是轉與中國建交問題，是索國政府希望檢視的議題之一。檢視外交關係的部分也包括索羅門與其他亞洲國家邦交。

此外，王哲夫指出，索國總理蘇嘉瓦瑞（Manasseh Sogavare）日前接受澳洲廣播公司（ABC）訪問時，有提及相關議題。

根據澳洲廣播公司報導，蘇嘉瓦瑞表示，如果索國背棄台灣、轉與中國建交，將會是令人遺憾的事；蘇嘉瓦瑞坦言，的確面臨許多壓力，在考慮所有因素後，索國政府會作出決定。

對於台索雙邊關係，外交部表示，與索國的關係非常堅定，也與索羅門外交部長馬內列（Jeremiah Manele）保持聯繫。外交部了解索國要檢視邦交，雖然索國國會議員有少數親中議員，但在索國國會裡，台灣的支持度還是非常高。

外交部也說，台索雙方溝通管道友好暢通，各項雙邊計畫皆進展順利。（編輯：林淑媛）1080606