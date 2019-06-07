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新聞專題
國民黨總統初選
國民黨中常會通過第15任總統副總統選舉總統候選人提名特別辦法、作業要點和時程，中央提名協調小組將徵詢可能參加初選者意願，並告知有繳交選務作業費500萬元，即視為同意參加初選，預計10日公布總統初選參選人名單。
國民黨總統初選
新聞專題
國民黨總統初選1/9

郭韓朱已繳500萬選務費 國民黨總統初選5人角逐

最新更新：2019/06/07 19:52
國民黨10日將公布參加總統初選者名單，郭台銘（上排左起）、韓國瑜、朱立倫（下排左起）、張亞中及周錫瑋等5人參戰態勢底定。（中央社檔案照片）
國民黨10日將公布參加總統初選者名單，郭台銘（上排左起）、韓國瑜、朱立倫（下排左起）、張亞中及周錫瑋等5人參戰態勢底定。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北7日電）爭取國民黨總統提名的鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋及孫文學校總校長張亞中皆已繳交選務費用500萬元，國民黨10日將公布參加總統初選者名單，5人參戰態勢底定。

國民黨將在10日上午10時正式公告參加初選者名單，11日隨即召開參選人座談會，討論民調、國政願景發表會等細節。

周錫瑋5日親自到國民黨中央繳交新台幣500萬元本票，張亞中則委託幕僚6日繳費。郭台銘辦公室表示，6日完成繳費，朱立倫辦公室說，已開立台支本票500萬元，完成繳費程序。知情人士透露，韓國瑜也已繳交選務費。前立法院長王金平則於6日與黨中央提名協調小組會面後宣布，不參與黨內總統初選。

國民黨此次總統初選，以繳交選務作業費代替過去領表、登記程序，在10日前繳交選務費500萬元，即視為同意參加初選。

國民黨總統初選作業要點規定，選務作業費用於辦理國政願景發表會、民調等相關作業，多退少補，但在國政願景發表會和民調尚未執行前，以書面表達退出初選者，退還選務費1/2，仍為初選整合保留空間。

根據國民黨總統提名時程，國政願景電視發表會定在6月25日、29日及7月3日分別在南、中、北舉行，在7月5日至15日進行全民調，初選出線者將在7月28日全代會上正式提名。（編輯：黃國倫）1080607

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