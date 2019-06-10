韓國瑜拋東部3大交通政策 花蓮看法不一

國民黨總統初選參選人韓國瑜（前右2）8日在花蓮造勢活動拋出打通國道6號等東部3大交通政策，在地方得到正反不同回應。（中央社檔案照片）

（中央社記者盧太城花蓮10日電）國民黨總統初選參選人韓國瑜拋出打通國道6號等東部3大交通政策，花蓮縣長徐榛蔚呼籲中央再次評估可行性；縣議長張峻表示，打通國道6號，農業可多一條活路。

立委蕭美琴則表示，現階段的技術無法克服，但這樣的選舉口號在花蓮很受歡迎。

韓國瑜8日在花蓮造勢場喊出東部3大交通政策，包括蘇花改2期盡快完工、國道6號從南投開到花蓮、環島高速公路網。

徐榛蔚今天下午召開記者會回應，她表示，數10年來花蓮的困境最重要的是聯外交通，很多建設必須劍及履及，應當做就要做，所以蘇花改的一期做了，蘇花改的2期、環島高速路網、花東快速道路、國道6號完全沒有動靜。

徐榛蔚強調，一個有高度、有宏觀、有視野的國家領導人，該做的就是把交通打通，把人才培育，讓貨物都能夠銷售出去，讓人民能夠安身立命、安和樂利。

花蓮縣議長張峻表示，國道6號不僅能促進花蓮觀光，也為農業北運增加一條活路。花蓮人不僅需要安全回家的路，還需要活路和出路，政府應儘速興建完成「蘇花改第2期工程」、「中橫公路安全改善」、「花東快速道路」「國道6號東延計畫」，以確保花蓮發展和生存的基本權利。

立委蕭美琴在臉書上表示，國道6號問題，她幾年前問過交通部，得到的答案是地熱、岩爆、斷層等因素，台灣技術上現階段無法克服。人體泡溫泉碰到攝氏45度就太熱了，試想地層裡面溫度60度以上的熱度，「我也不知道要如何施工或通行」。

蕭美琴強調，她不是工程專家，但沒有確定技術與施工安全可以克服的狀況，這樣的選舉口號雖然在花蓮很受歡迎，但她無法去喊目前無法做的空頭支票。（編輯：陳俊碩）1080610