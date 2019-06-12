傳硬體製造移往台灣 Google：持續評估供應鏈

彭博社引述知情人士說法指出，Google正將Nest智慧溫控設備及伺服器的部分生產移出中國，大部分輸往美國的主機板生產已移到台灣。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳家豪台北12日電）外媒報導，Google正將部分硬體製造移出中國，大部分主機板生產已遷往台灣，以避免被加徵關稅；Google今天表示，持續評估產業供應鏈狀況，但無法分享額外資訊，並未證實是否將硬體製造移到台灣。

Google今天發布官方聲明：「我們一直關注與評估我們的產業供應鏈狀況，確保硬體產品製造與營運流程穩定，將優質的產品帶給消費者，我們會持續朝這個方向努力。除此之外，我們無法分享額外資訊，也無法提供我們的供應商名單。」

彭博社引述知情人士說法指出，Google正將Nest智慧溫控設備及伺服器的部分生產移出中國，大部分輸往美國的主機板生產已移到台灣，以避免被加徵25%關稅；Google也正推動將輸往美國的Nest裝置生產移到台灣和馬來西亞。

Google裝置與服務資深副總裁歐斯特羅（Rick Osterloh）今年3月來台曾宣布，擬擴大在台灣營運，決定在新北市遠東通訊園區以租賃大樓方式，為Google在台灣發展預備雙倍成長空間。

為協助台灣的人工智慧（AI）與數位教育普及化，Google還期許2020年底前讓1萬人接受AI基礎課程、10萬人獲得數位行銷知識，分別較去年的目標翻倍。（編輯：張良知）1080612