登革熱補助款 高市：基於公務倫理未提申請

（中央社記者陳朝福高雄15日電）高雄市衛生局長林立人今天說，兩次行政院蚊媒傳染病防治會議提案爭取補助款，未獲中央正面回應，基於公務倫理才未提出詳細計畫申請，已於昨天再提完整防治保全工作計畫書。

高雄市政府與行政院因登革熱防治補助款一事衍生不同意見，高雄市長韓國瑜指稱，中央政府未正面回應高市提出的登革熱防治補助款。行政院今天表示，高雄市不曾以公文正式提出申請中央額外補助登革熱防治經費，「中央根本無從核撥」。

高雄市政府新聞局長王淺秋和林立人下午召開記者會說明，林立人說，2月19日與5月21日的行政院重要蚊媒傳染病防治聯繫會議提案爭取補助款，提出疫情分析及需求請求補助，但因未獲中央正面回應，基於公務倫理才未提出詳細計畫申請。

王淺秋表示，由於防治登革熱是高雄的當務之急，韓國瑜北上參加行政院會時獲得支持，且因應登革熱疫情，為加強緊急防治及防疫需求，高雄市府已動用新台幣4700萬元的第二預備金外，仍需向中央爭取補助款約5300萬元。

林立人也表示，高雄市的傳染病防治預算3400多萬元及第二預備金4700多萬元都已動用，符合兩次防治聯繫會議中決議地方使用後不足時，中央再檢討後續協助的指示，且韓國瑜北上參加行政院會時提出相關需求，獲得院長蘇貞昌同意支持。

林立人表示，衛生局昨天將「登革熱全方位防治保全工作計畫書」函送給行政院，希望獲得補助款全力防治登革熱。

高雄市三民區登革熱群聚疫情確診19例，高市府今天動員逾300人在鼎金等里擴大防疫，韓國瑜出席表示，一旦登革熱大爆發，不僅人民生命財產受威脅，城市形象及投資都會被打擊，呼籲全民防治清空積水容器。（編輯：吳協昌）1080615