郭台銘拚國民黨總統初選 曾馨瑩首次陪跑行程

（中央社記者蕭博陽南投縣17日電）鴻海董事長郭台銘宣布投入國民黨總統初選後，妻子曾馨瑩今天第一次陪跑競選行程，令人好奇是否立場改為支持，曾馨瑩說，郭台銘已經堅定決心，現在就是尊重他（郭台銘）。

郭台銘多年前陪妻子曾馨瑩回南投娘家，兩人在曾馨瑩母校中興國中散步，看到棒球隊宿舍簡陋，決定捐款新台幣5000萬元蓋棒球場，過程經一番波折最終落腳南投縣農工商會展中心對面，民國106年6月啟用並定名為南投縣立棒球場，曾馨瑩當時親臨開球。

由於郭台銘一直未曾來看球場建造「成果」，今天首次與妻子曾馨瑩到訪參觀，這也是郭台銘宣布角逐中國國民黨總統初選後，曾馨瑩第一次陪同出席公開競選行程，兩人受中興國高中棒球隊球員及鄉親熱烈歡迎，郭台銘還特地與南投縣長林明溱上場投、打試身手。

曾馨瑩起初不太支持郭台銘競選總統，但今天終於首次陪同亮相，外界好奇她是否轉變立場改為支持，曾馨瑩接受中央社記者訪問說，她尊重郭台銘的決定，郭台銘都已經這麼堅定決心，她現在就是尊重他（郭台銘），且南投是她的家鄉，所以覺得今天需要陪郭台銘走一趟，回來看看大家。

參訪球場後，郭台銘、曾馨瑩與球員座談，曾馨瑩回憶過往一度眼眶泛紅、拭淚，學生也熱情邀郭董夫妻有機會觀賽為球隊加油，曾馨瑩允諾，若時間許可一定去觀賽；曾馨瑩說，從小在南投長大，故鄉對她影響很深，很高興有機會回饋南投與母校。

南投縣立棒球場被南投人俗稱「郭董棒球場」，是南投縣第一座青棒級棒球場，也是中興國高中棒球隊球員長期宿舍及訓練基地，根據竣工銘牌，建造金額6325萬多元，經費來源為郭台銘、南投縣政府。（編輯：翁翠萍）1080617