參選總統是為老百姓賺錢 郭台銘：有信心勝出

（中央社記者楊思瑞台南15日電）投入中國國民黨總統初選的鴻海集團董事長郭台銘今天下午受訪時表示，國家需要一個懂經濟，賺過錢的領導人。他這次出來參選的目的，就是要為全國老百姓賺錢，有信心勝出。

郭台銘下午到台南出席崑山科技大學畢業典禮，受到學生熱情歡迎，不少人要求合照，郭台銘幾乎來者不拒。他除了在畢業典禮上以演講勉勵畢業生外，也在校內與模具產業代表進行座談。

郭台銘在接受訪問時，有媒體詢問是否有聽說國民黨不辦黨內初選的說法。郭台銘表示，沒有聽到這種說法。

他說，現在與高雄市長韓國瑜良性競爭，兩人各有各的專長。他想問全台灣老百姓，是否要一個可以帶領大家走出經濟困境的領導人，創造台灣嶄新未來。他沒有政治包袱，是政治素人，但是有對國家犧牲奉獻的精神，相信老百姓會做正確選擇。

郭台銘表示，經濟議題將是未來國政最重要的事，他也會把所有精力放在這上面。國家需要一個懂經濟，賺過錢的人。他過去為個人賺錢，現在要為全國老百姓賺錢，這是這次出來參選的目的，也是有信心勝出的道理。（編輯：吳佳穎）1080615