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蘇貞昌：韓國瑜連蚊子都治不好 還想治國

最新更新：2019/06/18 11:05
行政院長蘇貞昌（左）18日受訪表示，高雄市長韓國瑜（右）連一隻蚊子都治不好，還想治國，這樣會不會荒唐。（中央社檔案照片）
行政院長蘇貞昌（左）18日受訪表示，高雄市長韓國瑜（右）連一隻蚊子都治不好，還想治國，這樣會不會荒唐。（中央社檔案照片）

（中央社記者沈如峰基隆18日電）高雄市長韓國瑜昨天指出「若中央不給錢，再有一個登革熱病例都算行政院長蘇貞昌」。蘇貞昌今天在基隆受訪時說，韓國瑜連一隻蚊子都治不好，還想治國，這樣會不會荒唐。

高雄市與行政院近日為了登革熱經費多次交鋒。韓國瑜昨天為爭取登革熱疫情防治補助款到立法院拜會國民黨黨團，以及高雄市所選出的民進黨立委，希望為高雄爭取相關補助，隨後前往拜會王金平。

昨晚，韓國瑜在高雄市一處廟埕廣場開講時，也再針對近日列席院會爭取經費的過程在現場說明，說中央遲未給登革熱防治經費，指出「如果中央不給錢，再有一個登革熱病例都算院長蘇貞昌的」。

蘇貞昌上午在基隆視察地方建設受訪時說，高雄市長韓國瑜在當，責任卻要他扛，天下竟有這樣賴皮的事。病媒蚊在高雄，不是在立法院、也不是在王金平那裡，有人是不是又跑錯地方。連一隻蚊子都治不好，還要到處趴趴走，說要治國，這樣會不會荒唐。

媒體提問，在野現在好像要聯合國民黨團針對登革熱防治、行政院會相關影片，希望要求蘇貞昌道歉。

蘇貞昌表示，當天，在行政院會場大家都看到，韓國瑜的要求他都逐一誠懇答覆，並允諾補助，之後韓國瑜不但拍手，還站起來大聲感謝他，韓國瑜也透過媒體感謝行政院，後來有圖有真相，韓國瑜大概是看了「見笑轉生氣」，加上國民黨的初選運作，所以現在完全走樣。現在是韓國瑜在走樣，他還是老神在在，不會隨韓國瑜有任何變動。

還有記者提問，藍營立委認為，現在行政院根本就是民進黨打選戰工具，希望蘇貞昌道歉。

蘇貞昌強調，他擔任行政院長第一天就到機場視察非洲豬瘟防疫工作，也感謝國人支持行政團隊的努力。到今天，香港、北韓與越南淪陷了，幸好非洲豬瘟沒有從中國侵入台灣，不然這次的端午節大家都沒有肉粽可吃，希望大家一起努力，不要只會噴口水。

鴻海董事長郭台銘昨天也針對韓國瑜日前參加行政院會，事後不滿遭拍攝動作細節並放上網路公布，主動為韓國瑜抱屈，並說「如果我是總統，明天就換掉這種行政院長」。

蘇貞昌認為，沒有選舉的郭台銘曾敬佩蘇貞昌的魄力會做事，現在要參加國民黨初選的郭台銘已變成在批評蘇貞昌，這就是國民黨的初選文化，大家見怪不怪。（編輯：張銘坤）1080618

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