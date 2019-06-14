蘇揆：行政院院會都錄影對外公布 非針對韓國瑜

（中央社記者劉建邦台北14日電）行政院長蘇貞昌今天表示，過去開行政院院會都有錄音、錄影，資料都公布給全國知道，非針對高雄市長韓國瑜，也不是利用資源，向人民報告是政府責任，外界不必扭曲。.

他說，院會錄影、錄音資料公布讓全國民眾知道不是第一次也不是最後一次，非針對韓國瑜，政府須向人民報告，這是政府責任，不必扭曲。

韓國瑜昨天前往行政院參加院會，蘇貞昌事後在社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁公布開會狀況；韓國瑜中午接受訪問時表示，蘇貞昌上任後希望他去開會，「去了以後剪貼我的影片在網路上傳修理批判，這樣子不太好」。

蘇貞昌出席警察節慶祝大會後受訪說，很高興韓國瑜昨天終於參加院會，這也是他擔任行政院長後，韓國瑜首次參加。韓國瑜提出的問題，他都具體答覆，韓國瑜聽聞後也非常高興，最後還拍手感謝。

他說，他提醒韓國瑜，目前全國共發生20例登革熱案例，都在高雄，其中19例是韓國瑜跑選舉行程時發生，請韓國瑜加強防疫。他也特別告訴韓國瑜，總統蔡英文上任後已補助高雄新台幣2400多億元，施政絕沒分藍綠。

蘇貞昌表示，他在院會結束時也提醒韓國瑜，希望韓國瑜未來提到中華民國，不要加「地區」，韓國瑜也承認口誤。（編輯：李明宗）1080614