韓國瑜：不給錢 再有一個登革熱都算蘇貞昌的

（中央社記者王淑芬、程啟峰高雄17日電）高雄市與行政院近日為了登革熱經費多次交鋒，市長韓國瑜今天指出「如果中央不給錢，再有一個登革熱病例都算院長蘇貞昌的」。

政論節目今晚在高雄市五甲龍成宮廟埕廣場開講，韓國瑜再針對近日列席院會爭取經費的過程在現場做說明，也對於中央遲未給登革熱防治經費表達不滿。

韓國瑜說，原抱著誠懇的心到行政院盼中央幫忙高雄防疫，因為低頭寫東西被說成打瞌睡；他說下次去中央開會就會小心了，有誰再要拍他就會拒絕，已是「上一次當、學一次乖」。

他說，防疫已調動警方的民防義警協助，盼壓下疫情，今年是近70年來的暖冬，防疫工作如果中央再不給錢，「再有一個登革熱就算院長蘇貞昌的」。

出席名嘴輪番批評中央對高雄的疫情漠不關心，有人建議韓國瑜未來可以帶小編進行政院會直播，以免高雄市的防疫被當成中央鬥韓的「政治武器」。

今天總統府秘書長陳菊被記者問到韓國瑜為高雄市登革熱高喊沒錢一事，反質疑有第二預備金可用。韓國瑜表示，市府已經動支預備金4700萬元，還要再向中央爭取5300萬元，他第2次喊話說如果中央不給錢「再有登革熱就算到蘇貞昌頭上」。

韓國瑜也向總統蔡英文喊話，盼總統要關心高雄防疫；蚊子不分藍綠，籲民眾配合清理環境、中央趕快撥錢。

市府新聞局長王淺秋也在節目上高談防疫，她批評陳菊所謂「近4、5年高雄登革熱疫情控制得很好、都是個位數」的說法。王淺秋表示，其實陳菊這幾年的高雄登革熱病例大多是5位數，盼中央「不要用政治炒作疫情、這樣不道德；登革熱不怕汗水，怕的是口水及髒水」。

面對一國兩制的問題，韓國瑜說有強調過除非over my dead body。

他重申堅持拒絕一國兩制、捍衛中華民國、熱愛民主自由、堅持和平繁榮，那是永不退讓的底線。（編輯：陳俊碩）1080617