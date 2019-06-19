全台高溫 最高用電逾3500萬瓩創今年新高

全台飆高溫，帶動民眾用電量。截至19日下午2時，最高用電量飆到3550萬瓩，再創今年新高。（中央社檔案照片）

（中央社記者蔡芃敏台北19日電）全台飆高溫，帶動民眾用電量。根據台電官網，截至下午2時，最高用電量飆到3550萬瓩，再創今年新高。

今天全台晴朗悶熱，各地為多雲到晴，高溫落在33至36度間，尤其在大台北地區、嘉義地區、南部近山區及花東縱谷，氣溫可能飆至36度，台東地區則受到焚風影響，可能出現38度高溫。

台電電力調度處中央調度監鄭有財指出，天氣高溫炎熱，也帶動民眾用電量，截至今天下午2時，用電高峰再創今年新高，突破3500萬瓩，已來到3550萬瓩，相較昨天同時間用電量3455.1萬瓩，多出約95萬瓩。而今天備轉容量率為10.11%，亮出顯示供電餘裕充足的綠燈。

他也說，由於這幾天為極高溫的天氣型態，預估民眾用電高峰將達3500萬瓩至3570萬瓩，不過，未來一週備轉容量率均超過10%以上，供電無虞。

去年6月8日最高用電量達3610.2萬瓩，創下歷年6月用電最高紀錄。鄭有財表示，今年受梅雨鋒面提早報到影響，氣溫較去年下降，用電負載也不如去年高，今年6月用電量相較去年同期減少2.7%，距離3600萬瓩還有一段距離。

台電預估夏季用電約落在3200萬瓩至3700萬瓩間，受到天候及經濟因素影響，用電量將較去年成長。台電官網顯示，近2個月的電力供需預測，至8月中旬均可望亮出代表供電充裕的綠燈，備轉容量率都超過10%以上。（編輯：張均懋）1080619