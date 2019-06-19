價創計畫報喜 台大教授創業團隊獲矽谷創投投資

（中央社記者潘姿羽台北19日電）科技部價創計畫報喜，台大電子工程學研究所教授李致毅的「超高速網路通訊晶片」創業團隊在價創計畫補助下，將成立邁達微電子公司，並已獲美國矽谷創投投資，公司估值約達新台幣4.5億元。

科技部價創計畫目的在於建立產學研連結創新研發的生態系統，提升研發成果商業化的可行性，並達成衍生新創公司或促成廠商併購技術團隊的成果。

科技部今天舉辦價創計畫成果發表會，宣布價創計畫首獲矽谷創投投資的好消息。科技部長陳良基致詞時表示，台灣學界有許多獨步全球的頂尖技術，應勇敢走出實驗室，讓世界看見台灣，也希望此案能夠帶動更多國際資金來台，活絡國內科技新創環境。

李致毅的「超高速網路通訊晶片」創業團隊之所以受到矽谷關注，是因為他們開發有線通訊晶片（SerDes）的電路設計與系統架構技術，成功降低功耗與成本，大幅度提升晶片資訊轉換速度，也能因應客戶需求開發客製化產品。

科技部表示，李致毅創業團隊衍生的新創公司邁達微電子（Midasmicro），產品技術規格已獲得國內外多家大廠聯合肯定，並獲得美國矽谷創投PYJ-Dynasty Venture首輪投資。

有趣的是，李致毅與陳良基有段頗深的淵源，李致毅表示，他於台灣大學就讀大一時，陳良基是他的老師，後來李致毅回到台大電子工程學研究所任教，與陳良基成了同事，如今則因價創計畫，陳良基是他的貴人。

李致毅表示，如果沒有價創計畫，研究成果不見得會如此成功，因為價創計畫不只有補助，在媒合方面，也發揮了相當大的推力。

陳良基會後受訪時笑說，看到李致毅的表現，他感到非常驕傲，也希望日後能繼續替年輕人鋪路，讓他們的成就被更多人看到。（編輯：黃國倫）1080619