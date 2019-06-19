王柏融敲關鍵二壘安打 陽岱鋼代打選到保送

（中央社記者楊啟芳台北19日綜合報導）北海道日本火腿鬥士對橫濱DeNA的比賽，王柏融7局上在球隊落後2分時，敲出關鍵二壘安打，帶有1分打點，不過最終橫濱還是以7比6奪勝；另一場陽岱鋼代打選到保送。

橫濱1局下就靠著桑原將志轟陽春全壘打，先馳得點；2局下宮崎敏郎也轟陽春砲，4局上則是宮崎敏郎擊出高飛犧牲打，橫濱取得3比0領先。

第5局火腿展開攻勢，石井一成選到保送後，清宮幸太郎敲出二壘安打，西川遙輝再敲三壘安打，帶有2分打點，接著投手發生暴投，跑回追平分，形成3比3平手，近藤健介、中田翔接連安打再攻1分超前。但下個半局橫濱洋砲蘇鐸（Neftali Soto）轟3分砲，再度以6比4取得超前。

7局上火腿的西川遙輝、大田泰示接連安打後，王柏融敲出關鍵二壘安打，帶有1分打點，追到僅剩1分領先。8局上田中賢介敲三壘安打後，西川遙輝補上安打，追平比數。不過9局下橫濱的大和敲出致勝二壘安打，終場就以7比6擊退火腿，吞下4連敗。

王柏融今天先發打第5棒，擔任左外野手，3打數敲出1支關鍵安打，包辦1分打點，且選到2次保送，目前打擊率2成97。

歐力士猛牛對讀賣巨人的比賽，陽岱鋼沒有先發，9局下代打選到保送，不過隨後被換代跑，目前打擊率仍維持在3成07，終場歐力士以4比3險勝巨人。（編輯：張芷瑄）1080619