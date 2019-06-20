央行延續適度寬鬆貨幣政策 降息與否考量2大因素

中央銀行20日舉行第2季理監事聯席會議，央行總裁楊金龍會後宣布利率「連12凍」，且央行對今年經濟展望保守，下修2019年經濟成長率至2.06%。中央社記者鄭傑文攝 108年6月20日

（中央社記者潘姿羽台北20日電）中央銀行今天召開第2季理監事聯席會議，宣布利率「連12凍」，央行總裁楊金龍表示，將延續適度寬鬆貨幣政策，他強調，未來美國聯準會降息，台灣不一定要跟著降，得考慮2大因素。

央行今天理監事會決議符合市場預期，利率按兵不動，重貼現率維持1.375%、擔保放款融通利率1.75%、短期融通利率3.625%。

央行理監事會認為，國內實質利率水準與主要經濟體相較，仍屬居中，因此維持政策利率不變，延續適度寬鬆貨幣政策，有助於物價穩定及整體經濟金融穩健發展。

媒體詢問，市場預期美國聯準會7月可能降息，屆時央行是否會跟進；楊金龍表示，美國升息的時候，台灣不一定跟著升息，同樣道理，美國降息時，台灣也未必會降息，大家考慮的因素不太一樣。

至於台灣什麼情況會降息？楊金龍表示，首先，要考慮降息的有效性，其次，央行將關注台商回台投資的政策效益，如果回台投資相當熱絡，可以支撐經濟成長動能，那也是央行所樂見；換言之，台灣經濟情勢仍是利率決策的重要指標。

楊金龍藉此重申央行立場，他強調，經濟不能專靠貨幣政策，因貨幣政策有其侷限性，「它不是萬靈丹」。

央行考量國內經濟金融情勢，今天分別下修今年的經濟成長率與通膨率，預測2019年經濟成長率為2.06%，低於上季的2.13%，且指出美中貿易談判進展，將是影響經濟成長的重要變數，央行預測今年消費者物價指數（CPI）及核心CPI年增率則分別為0.87%及0.76%。

楊金龍說明，央行對貿易的看法比去年更加保守，消費貢獻也較差，而全球貿易量、需求量都在下跌，需求減少，物價便有下跌的空間。

央行今天也公布5月金融情況，M1B及M2年增率分別下降為7.23%及3.40%，主要受外資淨匯出，以及放款與投資成長減緩的影響，不過續呈黃金交叉格局。（編輯：黃國倫）1080620