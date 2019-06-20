資金回流可能加劇房市波動 楊金龍：緊盯動態

（中央社記者潘姿羽台北20日電）政府積極推動台商回台投資，並擬訂定租稅專法鼓勵國人海外資金回流，央行總裁楊金龍今天表示，境外資金回流易導致預期房價上漲的心理，可能加劇房市波動、不利金融穩定，央行將緊盯市場動態。

楊金龍今天於央行理監事會會後記者會表示，為了避免大量資金回流炒高房價，政府已明訂配套措施，引導資金投入國內實體產業發展，並限制流入房市；其中央行的配套方案一是明訂資金進出程序，二是要求匯回資金以原幣保留停泊外幣專戶，並明訂匯回資金投資運用結匯程序，以降低市場衝擊。

近期房市出現量增價漲的情形，楊金龍表示，央行非常注意房價，每次理監事會，都有局處專門對房地產的問題做報告，會中也有討論到房市最近有上漲趨勢，以及台商資金回流的問題。

楊金龍表示，台商資金回流易造成房價上漲的預期心理，目前工業區、商辦確實漲幅較顯著，但央行最關注的還是住宅，現階段買方以自住為主，不過央行會緊盯市場，掌握資金回流的情況。

楊金龍談到台灣長期以來的房市發展，他點出，不動產持有稅負低，難以抑制民眾囤屋、養地，相關稅負低也容易助長不動產投資需求。

高房價問題及可能成因一向是社會大眾關心的重要議題，楊金龍表示，影響房價可能成因很多，利率只是其中一項，要健全房市發展，必須各部會合作，從市場需求、供給與制度面下手，而租稅措施平抑房價的效果較佳。（編輯：林興盟）1080620