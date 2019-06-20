臉書幣若成功 楊金龍：涉及匯兌影響較比特幣大

（中央社記者潘姿羽台北20日電）臉書（Facebook）近日公布Libra加密貨幣計畫，預計2020年問世，央行總裁楊金龍今天發表看法，認為臉書幣的定位還是「代幣」，但假設臉書幣成功，因涉及匯兌，影響可能會比特幣還要大。

全球最大社群網站臉書日前公布被喻為「新全球貨幣」的Libra新支付計畫，這項計畫有望讓加密貨幣重見天日並走入主流，預計明年推出Libra。

楊金龍今天於央行理監事會會後記者會談及臉書幣Libra，他認為Libra的定位還是代幣，但未來假設推行成功，一定會對全球支付產生影響，而且全球支付的過程中涉及匯兌，這樣一來，和比特幣相比，影響會更大。

臉書的加密貨幣計畫引起全球關注，楊金龍表示，歐元區也提出應嚴格注意此議題，關注會不會演變成法定貨幣，「但我不認為會成為法定貨幣，畢竟不是貨幣」。

楊金龍分享他接觸到的訊息，英格蘭銀行總裁持開放態度，但認為要非常嚴格監管，美國眾議院則表示，事關重大，必須先舉辦公聽會，才可以發展。

楊金龍總結，臉書幣現階段還在發展中，運作細節還沒有出來，後續會持續關注，而各國的監管態度更是關鍵。（編輯：黃國倫）1080620