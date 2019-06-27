親中團體加強攻勢 布局大選贏取台灣

（中央社台北27日綜合報導）為了推動「重新統一」，北京當局在台灣建立支持者網絡，以利潤豐厚的商業機會換取台灣商人支持統一的立場。不願透露姓名的台灣國安機關官員表示，親中團體對台灣構成「威脅」。

路透社報導，台灣政府表示，這類行為相當危險，但沒有觸犯法律。陸委會副主委邱垂正告訴路透：「只有修法鞏固我們的法律，才能強化國家安全體系。」

中國國台辦和中共中央統戰部內部文件顯示，年度工作報告和會議紀錄指出，中共正在實行以親中組織為中心的計畫，而且被列為「優先重點」。

上海市台辦2016年的工作報告寫道：「我方將持續增加對台灣促統組織和人士的支持，強化『反台獨』勢力。」

浙江省統戰部2016年內部文件也表示，透過像是經濟和文化計畫上的「主動邀請」，深化台灣團體和中國的聯繫。

報導稱，這些文件並未顯示中國大陸與親中團體有任何資金往來，但潛在的關聯仍引發台灣當局憂心。

兩位不願透露姓名的台灣國安官員表示，親中團體對台灣構成「威脅」。不願具名的台灣國安消息人士表示，中華統一促進黨（CUPP）擁有6萬名成員，加上其動員能力，因此成為國安機關的頭號監控目標。

消息人士表示：「如果兩岸發生戰爭，他們會形成巨大不確定性，非常可怕。」

國台辦和中共中央統戰部都沒有回應置評要求。

因懷疑統促黨收受中國資金，台北地檢署去年8月發動突襲，搜索「白狼」張安樂住家和統促黨位於台北的總部，但沒有任何人因此被起訴。統促黨否認收受中國資金的指控。

統促黨總裁張安樂接受路透專訪時表示，他沒有向中國拿錢。但他說：「中國是我們的神。」他也強調：「在精神上，他們絕對支持我們，物質上倒是沒有。」張安樂的辦公室內還擺著一尊已故中國領導人鄧小平的塑像。

張安樂和統促黨其他成員表示，蔡英文政府正在將台灣推向獨立，這會踩到中國的紅線，希望將選票從蔡英文手中奪走，且會全力支持國民黨。台灣將於明年一月舉行總統大選。

國民黨發言人歐陽龍告訴路透，國民黨歡迎他們的支持。歐陽龍說：「贊成統一的團體支持國民黨是有原因的，我們在平等和互惠的基礎上解決兩岸議題。」（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1080627