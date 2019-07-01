杜蘭特離開勇士 宣布4年51億加盟籃網

NBA總冠軍賽最有價值球員杜蘭特（前）30日宣布，將離開金州勇士隊，預計與布魯克林籃網簽下4年1.64億美元（約新台幣51.38億元）合約。（圖取自facebook.com/warriors）

（中央社洛杉磯30日綜合外電報導）2次美國職籃NBA總冠軍賽最有價值球員（MVP）杜蘭特今天宣布，他將離開2016年起效力的金州勇士，預計與布魯克林籃網簽下4年1.64億美元（約新台幣51.38億元）合約。

30歲的明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant），在NBA自由球員市場開市後，在社群媒體上宣告他將與籃網簽下頂薪合約。

儘管杜蘭特在剛結束的總冠軍賽中傷到阿基里斯腱，接下來的2019-20年球季預料將會整季報銷，但仍獲得頂薪合約。

杜蘭特在推特（Twitter）、圖片分享社群網站Instagram，透過帳號The Boardroom發文表示：「杜蘭特已經確定，將和籃網簽下頂薪合約」。

開給杜蘭特的頂薪合約將是4年1.64億美元，勇士則可提供他5年2.21億美元（約新台幣69.23億元）合約留下他。

根據NBA自由球員的相關規定，球隊不可在7月6日前與球員簽訂合約，因此杜蘭特轉隊的消息目前為止不能完全確定。

多家美國媒體報導，波士頓塞爾蒂克關鍵球員厄文（Kyrie Irving）將簽下4年1.41億美元（約新台幣44.17億元）合約，到籃網與杜蘭特聯手打拚。

除了杜蘭特和厄文，籃網還可能簽下中鋒喬丹（DeAndre Jordan），若交易最後都能成功，籃網將有實力驚人的3巨頭。

將滿31歲的喬丹上季在達拉斯獨行俠、紐約尼克，共出賽69場，平均可有11分、13.1籃板；11年生涯平均每場比賽可拿下9.6分、10.9籃板。

2016年自由球員市場開市後，杜蘭特選擇離開奧克拉荷馬雷霆，當年在總冠軍賽敗給克里夫蘭騎士的勇士，隨即尋求他加盟的意願。

杜蘭特讓今年的勇士再度出現冠軍相，但後來因右小腿受傷缺陣。杜蘭特缺席了9場季後賽，在勇士對上多倫多暴龍的總冠軍賽第5戰回到場上，打了12分鐘拿下11分，之後因為阿基里斯腱受傷，並於兩天後開刀。

10次入選明星賽的杜蘭特，上季在勇士出賽78場，每場比賽可有26分、6.4籃板、5.9助攻，生涯849場出賽中，有平均27分、7.1籃板、4.1助攻。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1080701