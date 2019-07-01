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熱火策動3方交易 4年44億收明星後衛巴特勒

最新更新：2019/07/01 12:53
據多家媒體30日晚間披露，NBA邁阿密熱火與費城76人、達拉斯獨行俠三方交易，獲得76人隊明星後衛巴特勒。（圖取自facebook.com/JimmyButlerOfficial）
據多家媒體30日晚間披露，NBA邁阿密熱火與費城76人、達拉斯獨行俠三方交易，獲得76人隊明星後衛巴特勒。（圖取自facebook.com/JimmyButlerOfficial）

（中央社邁阿密30日綜合外電報導）據多家媒體今晚披露，美國職籃NBA邁阿密熱火與費城76人、達拉斯獨行俠三方交易，獲得76人隊明星後衛巴特勒（Jimmy Butler）。

根據多家媒體報導，76人採「先簽後換」方式，讓熱火以1.42億美元（約新台幣44.48億元）的肥約網羅巴特勒，完整的交易內容尚未完全確認，但76人可收下熱火球星李察遜（Josh Richardson），獨行俠則可拿到熱火明星控衛德拉吉奇（Goran Dragic）。

但另有報導表示，巴特勒料也會與休士頓火箭碰面，火箭據傳願拿卡佩拉（Clint Capela）、高登（Eric Gordon）、塔克（P.J. Tucker）擺上談判桌，用這些籌碼和76人換得巴特勒。

29歲的巴特勒上季被明尼蘇達灰狼交易到76人，他在費城出賽55場，投籃命中率達4成61，繳出場均18.2分；4度入選明星賽的巴特勒，至今8年NBA生涯場均16.7分、4.9籃板。

76人雖然失去巴特勒和白人射手瑞迪克（J.J. Redick），但以5年合約簽回哈里斯（Tobias Harris），並用4年合約搶下前塞爾蒂克長人霍福德（Al Horford）。

同樣可能加入76人的李察遜剛打出生涯年，上季73場比賽繳出場均16.6分、4.1助攻、3.6籃板，3項數據都是生涯新高；25歲的他在2015年被熱火在選秀會次輪挑中後，至今259場出賽裡190場擔任先發，平均可有12.1分、2.9助攻、3.2籃板。

33歲的德拉吉奇到獨行俠後，將可和他在斯洛維尼亞男籃國家隊的隊友唐西奇（Luka Doncic）搭檔，上季他在熱火因傷缺陣一段時間，在包括22場先發的36場比賽中，平均可有13.7分、4.8助攻的演出。

德拉吉奇2017-18球季在熱火繳出場均17.3分、3.8助攻，當時首度入選明星賽。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1080701

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