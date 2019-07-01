更多編輯台推薦新聞：
早安世界》川普會金正恩 成為首位踏進北韓領土現任美國總統
早報

早安世界》川普會金正恩 成為首位踏進北韓領土現任美國總統

酒駕處罰新制7月1日上路 警方同步大執法
社會

酒駕處罰新制7月1日上路 警方同步大執法

金曲獎第30屆 完整得獎名單一次看
娛樂

金曲獎第30屆 完整得獎名單一次看

專題／國外影視巨擘長驅直入 本土業者嘆台灣大門沒裝
產經

專題／國外影視巨擘長驅直入 本土業者嘆台灣大門沒裝

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

4年61億延長合約 拓荒者續擁里拉德

最新更新：2019/07/01 13:03
體育新聞網站運動員報導指出，明星後衛里拉德（前）同意波特蘭拓荒者提供的4年1.96億美元（約新台幣61.4億元）。（圖取自facebook.com/DamianLillard）
體育新聞網站運動員報導指出，明星後衛里拉德（前）同意波特蘭拓荒者提供的4年1.96億美元（約新台幣61.4億元）。（圖取自facebook.com/DamianLillard）

（中央社波特蘭30日綜合外電報導）體育新聞網站運動員（The Athletic）報導指出，明星後衛里拉德（Damian Lillard）同意波特蘭拓荒者提供的4年1.96億美元（約新台幣61.4億元），將以超級頂薪延長合約。

28歲的里拉德2015年7月與拓荒者簽下的5年1.4億美元合約還剩下兩年，拓荒者這份延長合約，將讓他們保有里拉德，直到2024-25年球季。

本季打了80場比賽，過去4度入選明星賽的里拉德，除可攻下平均25.8分外，還有生涯新高的6.9助攻和4.6籃板，拓荒者在他率領下一路殺進西區冠軍賽，才不敵金州勇士失去爭冠機會，他今年獲選年度第2隊。

里拉德今年還砍進237個三分球，打破自己保持的隊史紀錄，入選年度第2隊也讓他得以獲得超級頂薪合約。

2012年選秀會，里拉德以第6順位被選中，2012-13球季獲選新人王，生涯至今為拓荒者打了549場比賽都是先發，平均可獲23.5分、6.3助攻、4.2籃板。

里拉德生涯在拓荒者已累積得了1萬2909分，是隊史第2高，僅落後名人堂球星崔斯勒（Clyde Drexler）的1萬8040分。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1080701

延伸閱讀
杜蘭特離開勇士 宣布4年51億加盟籃網熱火策動3方交易 4年44億收明星後衛巴特勒
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報