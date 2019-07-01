勇士5年近60億留湯普森 另找來籃網悍將羅素

（中央社奧克蘭30日綜合外電報導）美國職籃NBA金州勇士在自由球員市場開市後雖失去杜蘭特，但以5年近新台幣60億元成功留住湯普森，另以4年近37億元網羅籃網隊球星羅素（D'Angelo Russell）。

效力勇士期間拿下兩枚冠軍戒指、兩度獲得總冠軍賽最有價值球員（MVP）的杜蘭特（Kevin Durant）在自由球員市場開市後，預計以4年1.64億美元（約新台幣51.38億元）合約轉戰布魯克林籃網，可望與厄文（Kyrie Irving）、喬丹（DeAndre Jordan）為籃網組成戰力堅強的三巨頭。

勇士失去杜蘭特，但多家媒體報導，湯普森（Klay Thompson）同意以5年1.9億美元（約新台幣59.52億元）頂薪續留勇士，將使勇士能留住湯普森到2023-24年球季；為騰出薪資空間，勇士將伊古達拉（Andre Iguodala）送到曼菲斯灰熊，外加2024年、2025年、2026年的首輪選秀權。

曾5度入選明星賽的湯普森，在勇士與多倫多暴龍的總冠軍賽第6戰左膝前十字韌帶撕裂，恐讓他2019-20年大半賽季報銷。

29歲的湯普森續留已待8年的勇士，持續和柯瑞（Stephen Curry）共組「浪花兄弟」。他上季砍進241顆三分球，僅次於2015-16賽季的276顆，以及2016-17賽季的268顆。

另外，ESPN則指，勇士將另以4年1.17億美元（約新台幣36.65億元）向籃網交易來羅素（D'Angelo Russell）。

勇士、籃網據報已達成協，由籃網「先簽後換」方式，讓23歲的羅素到勇士，但羅素是受限自由球員，目前尚未確定勇士將以什麼交易內容來交換。

上季在籃網的羅素平均每場比賽可斬獲生涯新高的21.1分、7助攻，獲選為明星球員，生涯平均每場比賽可有16.5分、5.1助攻、3.7籃板成績。（譯者：李晉緯/核稿：陳亦偉）1080701