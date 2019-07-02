酒駕新制首日全台取締357人 同車連坐罰25名乘客

酒駕處罰新制7月起上路，警政署連3天展開酒駕大執法，統計全台首日取締酒駕違規者為357人。（中央社檔案照片）

（中央社記者黃麗芸台北2日電）酒駕處罰新制7月起上路，警政署連3天展開酒駕大執法。統計全台首日取締酒駕違規者為357人，其中，首件同車乘客連坐處罰案例發生在新竹市，車上兩名乘客依法舉發。

立法院3月通過道路交通管理處罰條例修正案，加重對酒駕的處罰，並於7月起開始實行；警政署為宣示執法決心，7月1日至3日同步執行全國取締酒駕專案，要求各警察機關針對熱點和節日加強取締，落實「區域聯防」機制。

根據警政署統計資料顯示，全台酒駕新制首日取締違規者共計357人。

其中，駕駛人酒精濃度超過每公升0.15毫克規定標準者，分別為汽車駕駛32人、機車騎士69人，共計101人。

值得注意的是，酒測值超過0.25毫克達公共危險罪者，分別為汽車駕駛62人、機車騎士136人，共計198人；另因駕駛人酒測值超過0.25毫克而處罰同車乘客，則共計有25人，依道路交通管理處罰條例規定舉發，處以罰鍰新台幣600元以上至3000元以下。

酒駕處罰新制上路後，全台首件乘客連坐法裁罰案例發生在新竹市，新竹市警察局第二分局於1日凌晨零時43分在新竹市中華路一段2巷、溪埔路交叉口查獲一起汽車駕駛人酒測值超過0.25毫克，裁罰同行車上兩名乘客。

此外，新制首日還發生2名汽車駕駛、1名機車騎士行經酒測勤務處所經攔檢不停接受稽查，同樣依道路交通管理處罰條例規定舉發，罰鍰金額高達18萬元。

全台首日拒絕接受酒精或管制藥品檢測者，分別為汽車駕駛7人、機車騎士16人，合計為23人；駕駛人有吸食毒品等相關管制藥品者則為汽車駕駛1名。

至於慢車騎士（含自行車、電動自行車、三輪車）經測試檢定酒精濃度超標者為1人；慢車騎士拒絕酒測者為5人。

警政署提醒，慢車酒駕者罰鍰提高至600元以上1200元以下；拒測則處2400元，請民眾勿存僥倖心理。（編輯：李亨山）1080702