總統：台灣第一季經濟成長 亞洲四小龍之首

總統蔡英文（前）4日在新北市三重先嗇宮受訪表示，政府執政團隊很努力，執政3年有成。今年第一季的台灣經濟成長已經躍居亞洲四小龍之首，政府不但振興經濟也照顧人民，是會持家的政府。中央社記者黃旭昇新北攝 108年7月4日

（中央社記者黃旭昇新北4日電）總統蔡英文今天表示，政府執政團隊很努力，執政3年有成。今年第一季的台灣經濟成長已經躍居亞洲四小龍之首，政府不但振興經濟也照顧人民，是會持家的政府。

蔡總統今天到新北市三重先嗇宮參香祈福，在先嗇宮董事、管理委員會總幹事張振隆、立法委員余天、前內政部長余政憲，與眾多民主進步黨籍新北市議員等人陪同下，祈求國泰民安。

蔡總統說，雖然先嗇宮董事長李乾龍是國民黨新北市黨部主委，但她事先不清楚，余天建議她一定要來，地方信仰不分黨派也不分政治，除了來參香祈福台灣順利、人民受到庇佑健康，也向鄉親報告執政的成果。

總統致詞時，細數政績強調3年有成。她說，包括豬口蹄疫拔針成功照顧養豬產業、守住非洲豬瘟疫情，以及台灣第一季經濟成長居亞洲四小龍之首、減稅讓人民有感，這些都是振興經濟、照顧民生的持家成果，也讓人民有感。

總統表示，口蹄疫拔針成功表示台灣豬肉又可以回到國際市場，養豬戶的配合，第一線公務員盡心盡力，讓新科技與管理讓口蹄疫在台灣消失，成為非疫區，這是22年來好幾個政府都沒有辦法解決的事情。

總統表示，近來，政府有決心與人民願意配合，終於守住非洲豬瘟的疫情，守的不只是滷肉飯，還有人民的健康與國家的安全。

蔡總統表示，執政團隊很努力，台灣的經濟基礎比以往更強健，現在與全世界都往來，內需支撐經濟成長。她接任總統時，（經濟成長）一直都是亞洲四小龍的最後一名，今年的第一季的經濟成長率，已經是四小龍第一名。

蔡總統表示，因為經濟成長才會減稅，也讓人民有感，尤其，在今年5月報稅時人民有感。另外，長照也做得很好，許多長照個案的需求，打1966就有人服務。長照服務員起薪資不低於新台幣3萬2000元。

總統說，也照顧年輕人給予租金補貼、給予住社會住宅的機會，協助幼兒托育。從現在開始到她第二任期屆滿為止，幼兒園將增加3000班，幼兒父母的學費負擔都將減輕。

總統說，這些都是政府會持家，「蔡英文做這麼多，財政還是平衡的，很健康的，你說，蔡英文會不會持家。」這就是要懂得經濟發展，懂得照顧人民，財政又能持家的總統。不會講大話、花大錢，但讓人民每一天進步，也是政府的責任。

總統也提到要守護台灣的主權，香港沒有自己的主權，主權握在中國手上，2020年最重要的事情就是守住台灣的主權，才能守住民主、自由、人權的生活方式。所以，2020年不要有懸念，正確的選擇就是蔡英文。（編輯：方沛清）1080704

總統蔡英文（前左2）4日上午前往新北市三重先嗇宮參拜，並於參拜後向支持民眾發表談話。中央社記者吳家昇攝 108年7月4日

總統蔡英文（中）4日上午前往新北市三重先嗇宮參拜，並向現場民眾握手致意。中央社記者吳家昇攝 108年7月4日

總統蔡英文（前右2）4日前往新北市三重先嗇宮，參拜祈福。圖前右為民進黨籍立委余天。中央社記者吳家昇攝 108年7月4日