謝淑薇惜敗 止步溫網女單第三輪[影]

（中央社記者戴雅真倫敦5日專電）台灣網球一姊謝淑薇今天在溫布頓網球錦標賽女單對決捷克名將、大會第3種子普里斯科娃（Karolina Pliskova），結果以3比6、6比2、4比6惜敗，止步第三輪。

33歲的謝淑薇目前女單世界排名第29，溫網女單列第28種子。27歲的普里斯科娃世界排名第3，2017年曾高居世界第一。她雖然在大滿貫賽尚未奪冠，但在2016年美網奪下亞軍，今年澳網闖入4強。

兩人上一次交手是在今年杜拜公開賽，最後謝淑薇拼到第三盤後奪勝。普里斯科娃曾說不喜歡和謝淑薇一起練習。她說：「妳在練習的時候想要打正常的網球，而不是像她這種。」

兩人比賽下午1時在第一球場開打，兩人在前7局互保發球局，分數緊咬，但謝淑薇在第8局遭到破發，以3比6丟掉第一盤。

第二盤比賽情勢逆轉，雙方一開始同樣互保發球局，但輪到謝淑薇在第4局破發，隨後第5局保發，將比分差距拉大到4比1。普里斯科娃之後雖然守住一局，但謝淑薇已經抓到節奏，以6比2拿下第二盤。

兩人在這屆溫網都是第一次打到第三盤。謝淑薇在第3局遭到破發，以1比3落後，兩人之後冷靜互保發球局，普里斯科娃最終以6比4拿下第三盤。她全場擊出14記愛司球（Ace），謝淑薇擊出2記。

謝淑薇去年在溫網爆冷擊敗大會第一種子、羅馬尼亞世界球后哈勒普（Simona Halep），生涯首度晉級16強，今年可惜止步於第三輪。

謝淑薇稍晚將和弟弟謝政鵬組隊，生涯首次參加溫網混雙，對決日本選手麥克拉克蘭（Ben Mclachlan）和加藤未唯組合。（編輯：周永捷）1080705