澳洲壞小子挑釁不斷 納達爾溫網贏球超興奮[影]

西班牙男網名將納達爾（前）4日在精彩卻火爆的比賽中，教訓曾對他不敬的澳洲「壞小子」基爾喬斯。（圖取自facebook.com/wimbledon）

（中央社倫敦4日綜合外電報導）西班牙男網名將納達爾雖還未拿下第3座溫網冠軍，但他今天在精彩卻火爆的比賽中，教訓了曾對他不敬的澳洲「壞小子」基爾喬斯一番，現在可以好好享受贏球的喜悅。

33歲的西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）打完4盤後，以6比3、3比6、7比6（5）、7比6（3）淘汰基爾喬斯。比賽中才華洋溢但火爆的基爾喬斯（Nick Kyrgios），在兩度下手發球並頻和裁判抱怨後，因違反運動道德的行為收到警告。

納達爾拍落他曾指不尊重網球的基爾喬斯後，興奮之情溢於言表，除了揮拳慶祝，還對著場邊的團隊不斷邊跳邊叫。

談到基爾喬斯的言行，在溫布頓錦標賽拿下第50場勝利的納達爾說：「我其實知道一切，但我就坐在他旁邊，所以我不想評論此事，畢竟他也是有贏得大滿貫冠軍的潛力。」

稍早，納達爾可敬的對手，8度封王的瑞士名將費德瑞（Roger Federer）大展身手，以6比1、7比6（3）、6比2揮落持外卡參賽的地主新星克拉克（Jay Clarke），輕鬆晉級到第3輪，追平美國傳奇名將康諾斯（Jimmy Connors）17次打進溫網32強的紀錄。（譯者：李晉緯/核稿：張曉雯）1080705