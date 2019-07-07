國民黨最大規模總統初選民調8日登場 15日出爐

國民黨總統初選民調8日開始，黨主席吳敦義形容這是黨史上最大規模、最關鍵的初選民調，黨中央將總動員備戰。圖為參選人鴻海董事長郭台銘（左上）、高雄市長韓國瑜（右上）、前新北市長朱立倫（左下）、孫文學校總校長張亞中（中下）及前台北縣長周錫瑋（右下）都將出席。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北7日電）國民黨總統初選民調明天開始，國民黨主席吳敦義形容這是黨史上最大規模、最關鍵的初選民調，黨中央將總動員備戰，出動民調小組、選監小組和黨部人員，確保初選民調順利進行。

國民黨總統初選競爭激烈，有前鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中等5人角逐。初選民調將在8日至14日晚上6時30分至10時進行，採市內電話抽樣，由5家民調公司各抽樣3000份的有效樣本，以黨內互比15%、黨外對比85%計算，15日公布結果。

民調執行期間，國民黨中央將總動員備戰，各派民調小組成員1人、選監小組1至2人、黨部人員1人至5家民調公司，負責民調工作的檢驗、監督以及聯繫各項問題；參選人陣營也可派代表全程參與。

國民黨6日上午執行抽樣作業，從600多萬筆市話為基礎，再以電話號碼後兩碼隨機抽樣，經過比對，抽出5套各8萬筆不重複的樣本。

國民黨總統初選民調採取由已退休台大教授洪永泰所創的洪氏戶中抽樣法，進行電話民調時會指定某一個年齡層的民眾接聽電話，若該戶沒有那個年齡層的民眾，就算打通了也不會抽樣。

在初選民調期間，黨中央要求不得發送市話或手機等電話語音拜票訊息，避免占線影響電話民調進行，5位初選參選人陣營都同意接受約束。

此次民調題型分為黨內互比和他黨對比式兩種，不但題目數量多、選項也多，各陣營紛紛推出教戰守則，教支持者如何答題。

郭台銘陣營推出簡化版本，無論題目是否有郭台銘的名字，一律回答「唯一支持郭台銘」，此答案在無郭台銘選項的題目，將被視為都不支持。

挺韓國瑜的立委參選人孫大千也在臉書上推出初選模擬考，一步步教支持者如何答題，韓粉更早早動員，要將市話轉接至手機，避免錯失民調電話。

朱立倫則將在最後一週加強論述力道，預計連續3天召開記者會，針對政見以及民進黨的錯誤施政提出進一步的主張，朱立倫也會向選民說明，他能在大選「穩贏」的理由。

國民黨15日公布初選勝出者後，17日將提報中常會核定，並將在28日全代會上正式提名。（編輯：林沂鋒）1080707