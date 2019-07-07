拚民調 郭粉喊唯一支持韓粉顧電話市話轉手機

（中央社記者余祥台北7日電）國民黨總統初選明天開始民調，各陣營最後衝刺，也推出教戰守則。郭台銘陣營用社群媒體廣傳，請郭粉一律答「唯一支持」；韓國瑜陣營更籲韓粉把市話轉接至手機，組織動員守電話。

國民黨總統初選競爭激烈，有前鴻海董事長郭台銘、高雄市長韓國瑜、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、孫文學校總校長張亞中角逐。

國民黨初選民調將在8日至14日進行，為期7天，這次民調方式採全市內電話，並在15日公布結果。

把握最後的衝刺時間，郭台銘將繼續跑行程，加強與選民互動，盼盡量把自己想推行的政策說明的更清楚，也會接受媒體專訪，維持曝光度；初選民調期間推出的廣告將以請選民好好思考人選為主軸，讓選民反思誰有能力、誰最適合帶領台灣在政治和經濟上改變。

在固票方面，郭台銘陣營說，這一次初選民調較為複雜，怎麼回答算是有效樣本，對一般人來說較為困難，也有支持者感到很焦慮。因此，他們推出簡化版的教戰守則，將會在Line群組、自媒體上廣傳，請支持者無論選項中有無郭台銘一律回答「唯一支持郭台銘」。

韓國瑜未來一週市政行程照常；多由挺韓組織幫忙進行組織動員和催票。挺韓的立委參選人孫大千在臉書上以圖卡教韓粉如何回答電話民調，若選項中沒有韓國瑜的名字時就回答「都不支持」。

由於此次初選民調為期7天，鐵粉守電話成為關鍵，為避免錯失民調電話，孫大千也特別呼籲韓粉，若晚上可能不在家，可以提早到電信公司辦理將家中市內電話轉接至手機；挺韓的立委許淑華也將在今天晚上臉書直播，教韓粉怎麼正確回答民調問題。

朱立倫陣營則表示，民調期間基本款的文宣廣告一定會有，也會接受廣播節目專訪，更重要的是，會繼續走訪基層，也會拜訪一些企業家，盼透過不同領域意見領袖的影響力，為選情加持。

此外，由於朱立倫近日多次針對0至6歲國家養、富人稅議題與郭台銘交鋒，朱立倫陣營說，未來這一週，朱立倫也將針對國人高關注的議題，邀請對手公開辯論。至於將如何教支持者守電話，朱立倫陣營暫時不透露。（編輯：林興盟）1080707