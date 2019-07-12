核一廠除役許可 原能會核發

原能會12日宣布，依核子反應器設施管制法規定，核發核一廠除役許可。（中央社檔案照片）

（中央社記者吳柏緯台北12日電）原能會今天宣布，依核子反應器設施管制法規定，核發核一廠除役許可。台電取得許可後應啟動除役相關計畫。

原子能委員會中午透過新聞稿指出，在民國104年11月25日收到台灣電力公司提出的核一廠除役許可申請與相關文件，並於民國106年6月28日，審查通過「第一核能發電廠除役計畫」及「第一核能發電廠技術與管理能力及財務基礎評估報告」。

原能會指出，台電於今年7月4日提出環保署認可的環境影響評估及相關資料，經原能會審查結果，確認核一廠除役作業規劃符合相關法令規定，台電公司的技術與管理能力足以勝任除役任務，合於核子反應器設施管制法第23條第1項規定，因此依法核發除役許可。

原能會表示，台電取得核一廠除役許可後，應依核定的除役計畫執行，原能會也將於除役期間執行視察及審查作業，確認台電確實按照除役計畫，推動除役拆除等相關作業，其中包含除役期間的各項輻射防護、使用過的核子燃料與放射性廢棄物管理、環境輻射監測及工程管理等工作，以維護民眾健康與環境安全。

原能會強調，核能電廠除役是社會關注的議題，原能會已於網站上建立核能電廠除役管制專區，將持續公布核一廠除役安全管制與公眾參與等相關資訊，供民眾參閱，落實資訊公開，使除役安全管制作業透明完善。（編輯：黃國倫）1080712