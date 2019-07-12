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告別核一
位在新北市石門區的核一廠1號機在運轉40年間陪伴台灣走過能源危機、經濟起飛年代。它將功成身退，成為台灣第一座除役的核電廠。
告別核一
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告別核一9/9

核一乾貯水保卡關 台電新北7月底前會面討論

最新更新：2019/07/12 16:06
台電核一廠12日獲原能會核發除役許可，不過，因核一乾貯水保卡關，台電無法將核燃料移出，影響實質除役，台電指出，將持續與新北市溝通，預估雙方代表將在7月底前會面。（台電提供）中央社記者蔡芃敏傳真　108年7月12日
台電核一廠12日獲原能會核發除役許可，不過，因核一乾貯水保卡關，台電無法將核燃料移出，影響實質除役，台電指出，將持續與新北市溝通，預估雙方代表將在7月底前會面。（台電提供）中央社記者蔡芃敏傳真　108年7月12日

（中央社記者蔡芃敏台北12日電）台電核一廠今天獲原能會核發除役許可，但新北市政府仍未核發核一廠一期乾貯水保完工證明，台電無法將核燃料移出反應爐，也無法進行實質除役，台電指出，將持續與新北市溝通，雙方代表擬在7月底前會面。

陪伴台灣歷經能源危機、經濟起飛年代，核一廠成為台灣首座除役的核電廠，1號機40年商轉執照在去年12月5日到期，2號機將在今年7月15日屆滿。

原子能委員會今天宣布，依核子反應器設施管制法規定，核發核一廠除役許可，台電取得核一廠除役許可後，應依核定的除役計畫執行。

依照台電計畫，除役工作將以25年分4個階段進行，前8年為停機過渡階段，接下來12年為除役拆廠階段，再後3年為最終狀態偵測階段，最後還需2年土地復原階段。

台電發布新聞稿表示，核一廠獲發除役許可，象徵電廠25年除役工作正式啟動。

台電指出，核一廠運轉40年期間，最多共有近600名台電員工努力維持2部機組穩定運轉，2部機組累積發電量達3379億度，等同提供超過200萬戶、40年的用電量，其中，2號機在1986年締造連續穩定運轉418天，打破當時世界紀錄，2005年1號機以運轉538天，創下同型機組最高紀錄。

台電將在8月起陸續拆除電廠鐵塔與氣渦輪發電機組，不過，依據國際核電廠除役程序，核電廠需將反應爐心用過的核子燃料退出至乾貯設施，才能實質進行除役工作。然而，核一廠2座反應爐爐心仍存放已使用的燃料束，一期室外乾貯場至今仍無法取得新北市核發的水土保持設施完工證明。

台電表示，無法將核燃料移出，影響反應器及相關廠房等拆除工作。

台電主管說，新北市政府或許會因原能會核發除役許可而轉變態度。台電將持續與新北市政府溝通，向新北市說明乾貯設施安全性，預估雙方代表將在7月底前會面。台電也會透過訴願及各種溝通方式，盼地方政府能協助第1期乾貯設施啟用。

這位主管強調，「核一除役，但核安不會除役」，將全力維護既有爐心燃料安全，待第2期室內乾貯設施完成後，台電也會將全數用過核子燃料移至室內乾貯設施，兼顧除役時程並滿足社會各界期望。

台電說，除役執行過程將持續監測環境，不會影響確民眾與周邊環境，請民眾放心。（編輯：林孟汝）1080712

核一廠在1970年核准興建，1978年正式運轉，同時也列名十大建設之一，陪伴台灣歷經能源危機、經濟起飛年代。圖為時任總統嚴家淦在1976年，巡視核一廠工程。（台電提供）中央社記者蔡芃敏傳真　108年7月12日
核一廠在1970年核准興建，1978年正式運轉，同時也列名十大建設之一，陪伴台灣歷經能源危機、經濟起飛年代。圖為時任總統嚴家淦在1976年，巡視核一廠工程。（台電提供）中央社記者蔡芃敏傳真　108年7月12日
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