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馬英九涉洩密無罪確定
台灣高等法院更一審12日審結前總統馬英九被控洩密案，維持一審無罪判決，全案確定。馬英九辦公室表示，判決結果不只攸關個人清白，更有助於確立總統應有的行政權限。
馬英九涉洩密無罪確定
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馬英九涉洩密無罪確定3/8

馬英九洩密案 高院：北檢新聞稿流於情緒不妥

最新更新：2019/07/12 21:18
台北地檢署就前總統馬英九洩密案12日獲判無罪發新聞稿指出，高院判決如月亮，初一十五不一樣。（中央社檔案照片）
台北地檢署就前總統馬英九洩密案12日獲判無罪發新聞稿指出，高院判決如月亮，初一十五不一樣。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉世怡台北12日電）台北地檢署就前總統馬英九洩密案今天獲判無罪發新聞稿指出，高院判決如月亮，初一十五不一樣。高院晚間回應指出，檢方新聞稿流於情緒，深感不妥。

前總統馬英九被控洩漏偵查秘密及教唆洩密，台灣高等法院更一審今天判決無罪確定。高院認為，檢方舉證不足，馬英九行為不構成刑事犯罪。

台北地檢署發布新聞稿表示，高院更一審判決，與歷來民刑事認定結果完全不同，「如同月亮，初一十五不一樣」，甚感遺憾；高院更一審6月21日進行言詞辯論，不當限縮檢察官及告訴代理人的發言每人時間僅有10分鐘，架空刑事訴訟言詞辯論程序，有違公平審判原則。

高院晚間發布新聞稿指出，本件刑事判決是經合議庭依法調查、審理後所認定，當初提起公訴者為檢察官，應對本案的犯罪構成要件非常清楚，相關爭點，在準備程序時當庭由檢辯雙方確認、表示意見，並酌留相當期間讓雙方提出書狀說明，檢察官並無不知爭點無從辯論的情形。

高院表示，6月21日言詞辯論時，檢辯雙方實際上並未受到限制，也能充分陳述，當庭沒有任何異議，因此北檢所謂「未經事先溝通，不當限縮檢察官及告訴代理人發言時間」等語，純屬無稽。

此外，針對台北地檢署新聞稿流於情緒，高院深感不妥與遺憾。（編輯：李錫璋）1080712

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