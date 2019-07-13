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蔡總統出訪加勒比海友邦
總統蔡英文11日到22日展開「自由民主永續」之旅，出訪加勒比海友邦海地、聖文森、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯。去程將過境紐約停留2天，回程過境丹佛。
蔡總統出訪加勒比海友邦
新聞專題
蔡總統出訪加勒比海友邦7/21

蔡總統：強化台灣國防 鄰居不必說三道四[影]

最新更新：2019/07/13 06:57
總統蔡英文（前左2）出訪友邦，11日過境紐約。12日（當地時間）下午出席赴哥倫比亞大學與學者、學生對談。中央社記者張新偉攝 108年7月13日
總統蔡英文（前左2）出訪友邦，11日過境紐約。12日（當地時間）下午出席赴哥倫比亞大學與學者、學生對談。中央社記者張新偉攝 108年7月13日

（中央社記者溫貴香紐約12日電）中國揚言制裁對台軍售的美國企業，總統蔡英文今天對此表示，過境美國看老朋友、談台灣民主、甚至希望對區域和平穩定做出貢獻，不需要鄰居說三道四。

總統蔡英文率領訪問團成員包括民進黨立法院黨團幹事長管碧玲、立委羅致政、趙天麟，下午與長期關注中國民主人權運動的哥倫比亞大學教授黎安友（Andrew Nathan）等學者舉行閉門對談，會後，總統回到下榻飯店回答記者提問做了以上表示。

蔡總統說，不論是軍售或這次過境美國，中國都表達一些意見，不過，過境美國看老朋友、談台灣民主，政府過去這段時間努力強化台灣國防、守護台灣民主，甚至希望能對區域的和平穩定做出貢獻，「不需要我們的鄰居老是這樣說三道四吧」。1080713

總統蔡英文出訪友邦過境紐約。12日（當地時間）下午出席赴哥倫比亞大學與學者、學生對談。有中國抗議人士在對街喊口號（圖）表達立場。中央社記者張新偉攝 108年7月13日
總統蔡英文出訪友邦過境紐約。12日（當地時間）下午出席赴哥倫比亞大學與學者、學生對談。有中國抗議人士在對街喊口號（圖）表達立場。中央社記者張新偉攝 108年7月13日
中國揚言制裁對台軍售的美國企業，總統蔡英文對此表示，過境美國看老朋友、談台灣民主、甚至希望對區域和平穩定做出貢獻，不需要鄰居說三道四。中央社記者張新偉紐約攝　108年7月13日
中國揚言制裁對台軍售的美國企業，總統蔡英文對此表示，過境美國看老朋友、談台灣民主、甚至希望對區域和平穩定做出貢獻，不需要鄰居說三道四。中央社記者張新偉紐約攝　108年7月13日
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