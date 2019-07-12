中國嗆制裁對台軍售美企 阿米塔吉：說說而已[影]

前美國副國務卿阿米塔吉（Richard Armitage）（前）12日上午（美東時間）與過境紐約的總統蔡英文早餐會後受訪，針對北京揚言制裁對台軍售美國企業一事表示，北京方面反應變強，但「讓我們來看看他們（北京）會怎麼做」。中央社記者張新偉紐約攝 108年7月12日

（中央社記者江今葉紐約12日專電）總統蔡英文過境美國紐約第2天，與美國前副國務卿阿米塔吉早餐會。阿米塔吉會後接受媒體訪問表示，北京對美售台武器一事反應變強，但「讓我們來看看他們(北京)會怎麼做」。

總統蔡英文出訪友邦，於當地時間11日過境紐約。中國外交部今天傍晚以發言人耿爽名義在官網刊登新聞稿宣布，將對參與此次售台武器的美國企業實施制裁。

對此，阿米塔吉（Richard Armitage）接受台灣媒體訪問時表示，他注意到北京起初對美售台武器發布的聲明相對溫和。阿米塔吉過去多年處理類似的聲明，他認為北京這次聲明相對溫和，但接下來的反應變得強硬一點。

阿米塔吉說，「讓我們來看看他們（北京）會怎麼做」，畢竟美國現在已經制裁許多中國企業並加徵關稅。

阿米塔吉也說，中國要制裁美國企業的議題存在已久，他記得多年前在政府任職時，有一家美國國防工業廠商準備賣武器給台灣，中國當時威脅說，如果成真，就永遠不會再讓這家美國企業在中國做生意。他說：「他們說了，但始終沒做。通常是雷聲大，雨點小。」

此外，美台商業協會會長韓儒伯（RupertHammond-Chambers）說，這是政府對政府的交易，不是企業對企業的交易，因此北京提（制裁）企業，就是沒體認到這是台灣政府與美國政府間政府對政府的交易。

他指出，關於日前在日本大阪舉行的20國集團峰會（G20），他注意到台灣對美出口增加18%，對南邊鄰國的出口也增加。他認為「對台灣而言，態勢還是光明的」。（編輯：周永捷）1080712