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蔡總統出訪加勒比海友邦
總統蔡英文11日到22日展開「自由民主永續」之旅，出訪加勒比海友邦海地、聖文森、聖露西亞、聖克里斯多福及尼維斯。去程將過境紐約停留2天，回程過境丹佛。
蔡總統出訪加勒比海友邦
新聞專題
蔡總統出訪加勒比海友邦9/16

北京制裁對台軍售美企 府：絕不接受蠻橫打壓[影]

最新更新：2019/07/12 22:52
總統府秘書長陳菊（前）隨總統蔡英文出訪，過境紐約，12日上午（當地時間）回應北京宣布制裁對台軍售的美國企業一事表示，「我們希望給台灣更大空間，相信美國政府會給予台灣應有空間，全世界都一樣」。中央社記者張新偉紐約攝　108年7月12日
總統府秘書長陳菊（前）隨總統蔡英文出訪，過境紐約，12日上午（當地時間）回應北京宣布制裁對台軍售的美國企業一事表示，「我們希望給台灣更大空間，相信美國政府會給予台灣應有空間，全世界都一樣」。中央社記者張新偉紐約攝　108年7月12日

（中央社記者溫貴香紐約12日電）隨同總統蔡英文出訪的總統府秘書長陳菊，今天回答北京宣布制裁對台軍售的美國企業表示，美國會給台灣空間，全世界都一樣。總統府發言人丁允恭說，中國蠻橫打壓的言論，台灣絕對不會接受。

總統蔡英文出訪友邦，於當地時間11日過境紐約。中國外交部以發言人耿爽名義在官網刊登新聞稿宣布，將對參與此次售台武器的美國企業實施制裁。

新聞稿宣稱，「美方向台灣出售武器嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，損害中國主權和國家安全。為了維護國家利益，中方將對參與此次售台武器的美國企業實施制裁」。

隨同總統蔡英文出訪的陳菊上午在紐約下榻飯店前，答覆記者詢問有關蔡總統過境紐約期間，北京宣布制裁對台軍售的美國企業表示，台灣追求自由民主維持主權獨立就是台灣社會基本共識，「我們希望給台灣更大空間，相信美國政府會給予台灣應有空間，全世界都一樣」。

總統府發言人丁允恭表示，中華民國台灣有權利自我防衛，也有權利參與國際，中國蠻橫打壓的言論，台灣不會接受。（編輯：林沂鋒/楊凱翔）1080712

影片來源：中央社
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