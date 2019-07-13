被關5年終於解放 利稻村開心南橫東段解除交管

（中央社記者盧太城台東縣13日電）交通管制5年的南橫公路台東段，因六口溫泉的明隧道修復工程已告一段落，長達5年的交通管制已解除。利稻村民開心迎接新生活到來。

「開心啦，被關了5年了」，南橫公路東段這個月起已經沒有固定管制，利稻村民可以自由下山。村長古金福說，很高興，村民迎接新生活。

南橫公路東段從初來至向陽，9年前莫拉克颱風過後柔腸寸斷，多處管制交通施工，交管時間，短的幾星期，長的超過半年。

工程陸續完工，不過在六口溫泉處地質不穩，莫拉克颱風過後遇雨就坍方，為了一勞永逸，公路總局決定修建明隧道，從民國103年開始施工。

明隧道工程施工後，開始實施交通管制，每天只有2至4個時段放行，造成用路人不便，尤其是對利稻部落生活造成很大影響，不僅村民進出、就醫受影響，農作物更要搶時間送下山。

民國105年明隧道工程完成，尚未驗收，又在隧道口發生大坍方，再度實施交通管制至今。

這幾天用路人發現，交通管制已取消。公路總局關山工務段長陳克劼今天接受電話訪問時，證實交管6年的南橫公路東段從上個月開始已經結束交管；不過，後續尚有工程發包，如有工程需要，還是會有臨時的交管，但是不會像過去一樣，每天固定交管。

古金福說，村民發現交管取消後都很高應，宛如「新生活的到來」，大家很高興，「高興幾點送菜下山，就幾點出發」，現在農產品可以隨時送下山，不用搶收，也不用和管制人員爭時間。

不過，雖然已經不用管制，但是些工程品質還要加強，例如明隧道口前陣子還是有坍方，雖然沒有影響路面，但如遇大雨，還要考慮是否會擴大坍方；再者，從明隧道至利稻村，短短5公里，還有5個坍方處須加強邊坡工程，以及174公里處路面裂開，希望公路局能儘速解決這些問題。

另外，他建議，在明隧道靠近利稻這邊的出口，能在上方處搭一個便橋，從明隧道出來接便橋就可以到達利稻村，可縮短5公里的易坍方路段。

前利稻村代表邱強永表示，從莫拉克至今，快10年了，陸陸續續的交管，村民能體諒這必須有的措施，雖然已經完工了「但是颱風還沒來，還不知道後續如何」，希望這次真的能有一條安全的回家路。（編輯：吳佳穎）1080713