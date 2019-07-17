府：阻絕中國危害台灣政治宣傳 修法有急迫性

（中央社記者葉素萍台北17日電）總統府發言人丁允恭今天說，國際重要媒體的調查報導，證實台灣媒體受到控制與滲透的危機，正在身邊發生；相關修法的必要性與急迫性不言可喻。

丁允恭今天接受媒體訪問指出，國際重要媒體的調查報導，證實台灣媒體受到控制與滲透的危機，正在身邊發生；獨裁政體透過媒體滲透，傷害民主政治、危害國家安全，更造成對整體社會言論自由的真正侵害，這是全世界民主國家所共同憂心關切的問題，台灣首當其衝。

他說，總統蔡英文提出要為台灣建構「民主防護網」，正是因應這樣的情勢，政府也已經進行一連串的立法工作，諸如兩岸人民關係條例、國安法、國家機密保護法、刑法等法律的修正，以阻絕中國透過資本滲透、媒體滲透、網路滲透等手段，擾亂台灣社會，製造社會紛擾，危害民主體制正常運作。

丁允恭表示，近日又推出兩岸條例再度修正、禁止「中共代理人」的法案，包括阻絕中國黨政軍機關及其代理人，進行危害台灣國家安全的政治宣傳，其修法的必要性與急迫性不言可喻。

中時電子報傍晚刊登聲明，對於金融時報報導中國時報及中天電視接受大陸國台辦指令作新聞一事，表示這是「惡意中傷的假新聞」，將對引述、引用或轉述該則新聞的媒體或個人，追究責任提出告訴。（編輯：楊玫寧）1080717